اختتام بطولة إقليم الجزيرة للريشة الطائرة

ضمن بطولات الموسم الرياضي في شمال وشرق سوريا، أقام الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، عبر مكتب الألعاب الفردية، بطولة الريشة الطائرة للأندية (رجال) لعام 2023، بمشاركة 5 أندية وهي: نادي الأخوة، وجواني باز، وسردم، وجودي، والاتحاد، مثلّها 12 لاعباً، وذلك في الصالة الرياضية في مركز ناحية عامودا.

وقُسّم اللاعبون في الدور الأول، على مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 لاعبين، تجرى بينهم مباريات، ويتأهل الفائر الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

ازدهار اللعبة في المنطقة

وحول واقع هذه اللعبة، أجرت وكالتنا لقاء مع عضوة اللجنة الفنية لعبة الريشة الطائرة، كاملة محمد، التي قالت، إن "البطولة جيدة من حيث المشاركة والأداء والمنافسة، وكنا نأمل أن تكون المشاركة أكبر، لأن هذه اللعبة مزدهرة في المنطقة وهناك لاعبون ولاعبات من كافة الفئات العمرية يتنافسون على مستوى سوريا".

وحول المعوقات والصعوبات التي تواجها اللعبة في المنطقة كشفت كاملة محمد "تكمن الصعوبات التي تواجه لعبة الريشة الطائرة في ضعف الدعم من قبل الاتحاد الرياضي وعدم وجود الملاعب المخصصة لهذه اللعبة والدورات التدريبية."

وشهدت مباريات البطولة منافسة شديدة بين اللاعبين.

وعن أهمية البطولة المقامة، يقول لاعب نادي سردم، كاوا صلاح الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة، والذي فاز بالبطولة لهذا العام: "إن السنوات الأخيرة شهدت تألقاً كبيراً للاعبين، وإن هذه البطولة مهمة جداً لنا لمعرفة مستوى اللاعبين بعد التدريبات طوال العام."، مطالباً الاتحاد الرياضي بزيادة النشاطات والبطولات الرياضية لهذه اللعبة لأنها تلقى إقبالاً كبيراً"

وبعد المنافسة وفي المبارة النهاية التي جمعت بين كاوا صلاح من نادي سردم ورضوان إبراهيم من نادي جودي، فاز بالبطولة كاوا صلاح، فيما حصل لاعب نادي الاتحاد موسى عبدو على المركز الثالث.

واختتمت البطولة بتكريم الفائزين فب المراكز الثلاثة الأولى، من قبل رئيس مكتب الرياضات الفردية في الاتحاد الرياضي عبد الله رمو وأعضاء اللجنة الفنية.

وانطلقت بطولات الألعاب الفردية والجماعية لكافة الفئات العمرية في الموسم الرياضي 2022-2023، في إقليم الجزيرة في 20 كانون الثاني الماضي.

وتعتبر بطولة الريشة الطائرة، البطولة الرابعة للألعاب الفردية التي يقيمها الاتحاد الرياضية هذا الموسم، حيث شهدت إقامة بطولات للعبة الكاراتيه، والقوى البدنية وكرة الطاولة.

وتستمر الألعاب الجماعية، ككرة القدم والطائرة في ملاعب مدن إقليم الجزيرة ولا تغيب الرياضيات النسائية عن الساحة، حيث من المتوقع أن تقام في الأيام القادمة بطولة كرة القدم للشابات بمشاركة 4 أندية في ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو.

(خ ع/ف)

ANHA