اختتام بطولة دوري كرة القدم لشباب إقليم عفرين

وبدأت بطولة الدوري العام لكرة القدم لفئة الشباب لإقليم عفرين في 5 نيسان الفائت، وذلك بمشاركة 6 فرق وهي (مخيم برخدان، راعي الصالح، أفيستا، برخدان PYD، أهلي الشهباء، أمانوس عفرين).

حيث كانت المباراة الأولى بين فريقي مخيم برخدان × أمانوس، وانتهت بفوز فريق مخيم برخدان.

أمّا المباراة الثانية فكانت بين فريقي برخدان PYD × الراعي الصالح، وفاز فيها فريق الراعي الصالح على فريق برخدان.

لتختتم بعدها البطولة بتتويج الفرق الفائزة، حيث أحرز فريق الراعي الصالح المرتبة الأولى، وفريق مخيم برخدان المرتبة الثانية، ليكون كأس البطولة من نصيب فريق الراعي الصالح، وتوجّت الفرق الأخرى بالميداليّات الفضّية.

(ل ش/إ)

ANHA