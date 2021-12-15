بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بإقليم الجزيرة طلعت يونس ومستشارة الإدارة الذاتية لمجلس مقاطعة الحسكة زينب شيتكا وأعضاء من لجنة مهجري سري كانيه وأعضاء من الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة والشبيبة وحضور شخصيات رياضية ووسائل الإعلام، انتهت اليوم الأربعاء بطولة "العودة" التي نظمتها لجنة مهجري سري كانيه بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة بتتويج فريق ميتان سري كانيه بلقب البطولة، بعد تغلبه على فريق شبيبة الحسكة بثلاثة أهداف لهدف.

وكانت مباراة اليوم هي الأخيرة ضمن فعاليات البطولة، والتي جرت وسط حماس وتفاعل الجمهور بشكل كبير معها، وانتهى شوطها الأول بتقدم فريق ميتان بهدف وحيد وفي الشوط الثاني استطاع فريق شبيبة الحسكة تعديل النتيجة، لتختتم المباراة بفوز فريق ميتان بعد تسجيله هدفاً آخر على فريق شبيبة الحسكة.

وفي ختام البطولة قام الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس والناطق الرسمي باسم مهجري سري كانيه محمود جميل بتتويج الفائزين حيث قدمت لهم هدايا رمزية وسط تفاعل الجماهير.

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ANHA