اختتام برنامج اليوم الأول من فعالية خيمة الاعتصام في قامشلو

انتهى قبل قليل برنامج اليوم الأول من فعالية الاعتصام في مدينة قامشلو، والتي تندرج ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة في 9 أيلول الجاري تحت شعار "حرية القائد آبو ضمان السلام في الشرق الأوسط".

وتوافد المئات من أهالي المدينة وقراها إلى خيمة الاعتصام، على وقع الأغاني الوطنية والثورية وزغاريد الأمهات.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت عضوة المبادرة الشعبية شمسي خان كلو كلمة، أشادت فيها بموقف مكونات المنطقة والمشاركة المهيبة لهم في هذا الفعالية وقالت: "تحت خيمة الكرامة هذه نعاهد على مواصلة اعتصامنا ونضالنا حتى تحقيق الحرية الجسدية لقائد الإنسانية."

تلتها كلمة عبر الفيديو لعضو مكتب العصر ومحامي القائد عبدالله أوجلان كوينت جانش الذي سلط الضوء على نظام العزلة والتعذيب في إيمرالي وأثنى على الفعالية قائلاً: "يعتبر النضال الشعبي والموقف الذي تبديه جميع شعوب العالم موقفاً مهماً، وهو إلى جانب النضال الحقوقي والسياسي سيتوج بتحقيق الحرية الجسدية للقائد."

وانتهى برنامج اليوم الأول بتقديم عروض فنية غنائية حول القائد، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة إيمرالي.

ومن المقرر أن تستمر فعالية الاعتصام يوم غد بمشاركة الأهالي على أن تختتم بتظاهرة حاشدة تتوجه إلى مركز مفوضية الأمم المتحدة في قامشلو.

(خ ع/ك)

ANHA