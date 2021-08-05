اختتام أول دورة تدريبية للفن المسرحي بالشكل الأكاديمي في مقاطعة كوباني

وبهدف تطوير الفن المسرحي في إقليم الفرات سعى القائمون في هيئة الثقافة والفن إلى منح هذا الفن حقه من خلال الاهتمام به وذلك من خلال جذب مدرب خاص بالفن المسرحي وهو خريج معهد الفنون المسرحية ليدرب الممثلين المسرحيين في المقاطعة.

"افتتاح دورة خاصة بالفن المسرحي لتطويره"

الدورة التي تم افتتاحها كانت مدتها 40 يوماً وانضم إليها 20 متدرباً، وبقي منهم 12 متدرباً حالياً فيما تم استبعاد الباقين لعدم التزامهم بالمواعيد والبعض الآخر تم استبعاده لعدم امتلاكه الموهبة.

نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في إقليم الفرات رودين يوسف قالت في تصريح خاص لوكالتنا: " بعد أن رأينا ما آل إليه حال الفن المسرحي في مقاطعة كوباني ما كان منا إلا أن تعاقدنا مع أحد خريجي الفن المسرحي لفتح دورة تدريبية خاصة بهذا الفن ليفيد الممثلين بخبرته، وبعد هذه الدورة سيكون خريجو هذه الدورة أمام مسؤولية كبيرة في هذا المجال".

المتدربون في الدورة التدريبية التي افتتحتها هيئة الثقافة في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني أعربوا عن سعادتهم بهذه الخطوة التي منحتها هيئة الثقافة والفن لهم.

المتدرب على فنون التدريب المسرحي في مركز باقي خدو للثقافة والفن علي كطو قال لوكالتنا بأن "عشقي للمسرح دفعني للقدوم إلى هنا ولم تكن هناك فرصة كهذه تتاح لي لتطوير موهبتي أما الآن وبعد قدوم مدرب خاص أصبح بوسعي أن أحلم بأن أصبح ممثلاً مسرحياً".

أما المتدربة يسرى بوزي فقالت بأنه "وبعد مرور 40 يوماً على افتتاح هذه الدورة التدريبية الخاصة بالمسرح أصبح بوسعنا أن نخرج ما بداخلنا من طاقات ونتمنى لو فتحت هذه الدورة منذ أعوام لكان وضع المسرح مختلفاً في مقاطعة كوباني، ونشكر ثورة روج آفا لأنها فتحت الطريق أمامنا لنمارس مواهبنا بحرية دون قيود".

وبدوره قال المدرب شيار محو وهو خريج كلية الفنون المسرحية بدمشق بأن "قدومه إلى كوباني هو للسعي إلى الرقي بدور المسرح في مركز باقي خدو للثقافة والفن وخاصة أن هذا الفن يعتبر غير موجود في المنطقة بشكله الأكاديمي، وحسب ما رأيت هناك حب كبير للمسرح في كوباني وينتظرون الفرصة المناسبة ليتطوروا".

وأضاف: "المسرح كان ضعيفاً في كوباني ولم يكن يؤدي الدور اللازم ولم يكن الممثلون يلتزمون بقوانين المسرح وهذا ما أثر سلباً على دور المسرح ، ولكن نرجو أنه وبعد هذه الدورة ستظهر النتائج المرجوة من المسرحيين على الخشبة".

وأشار محو بأن "الحل الوحيد لتطوير المسرح بشكل أكبر هو تكثيف الدورات التدريبية حتى يصلوا للنتائج المرجوة، لأن المسرح أيضاً هو صوت الشعوب الثائرة نحو الحرية".

وفي نهاية الدورة التدريبية التي استمرت مدة 40 يوماً أقيم اليوم في مركز باقي خدو للثقافة والفن حفل كرم فيه المتدربون بمنحهم شهادات تكريم لما بذلوه من جهد حتى أكملوا التدريب الذي كان يستمر يومياً لمدة 13 ساعة.

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ANHA