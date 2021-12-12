اختتام اليوم الثاني بمناقشة بنود العقد الاجتماعي

وانطلقت، صباح يوم أمس، في مدينة الحسكة، أعمال الاجتماع الختامي للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماع لشمال وشرق سوريا، في صالة سردم بمدينة الحسكة، بحضور كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 157 عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وجاء اجتماع اللجنة الموسعة، بعد تشكيل الإدارة الذاتية في الـ 15 من تموز من العام الجاري، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسودة للعقد، ومناقشتها خلال جلسات موسعة مع مجتمع شمال وشرق سوريا.

وعن اختتام أعمال الجلسة الختامية للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، في يومها الثاني، بين عضو اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسين ولو ، لوكالتنا، أن نقاش أعضاء اللجنة الموسعة، ركز في يوم الثاني على المبادئ والبنود الأساسية للعقد، وتعديل وإضافة البنود بشكل صحيح وتوافقي وديمقراطي، بعد الانتهاء من موضوع الديباجة " المقدمة"، في اليوم الأول.

وأكد حسن ولو في نهاية حديثه, أن الاجتماع قابل للتمديد، لمناقشة ما تبقى من العقد الاجتماعي.

(ل)

ANHA