اختتام اليوم الأول لأعمال اجتماع لجنة صياغة العقد الاجتماعي بمناقشة ديباجة العقد

وانطلقت، صباح اليوم، في مدينة الحسكة، أعمال الاجتماع الختامي للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماع لشمال وشرق سوريا، في صالة سردم بمدينة الحسكة، بحضور كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 157 عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وشكلت الإدارة الذاتية في الـ 15 من شهر تموز من العام الجاري، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسودة للعقد، ومناقشتها خلال جلسات موسعة مع مختلف الفعاليات في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق، بين عضو لجنة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، دحام السطام، أن اللجنة الموسعة ناقشت خلال اليوم الأول، مسودة العقد الاجتماعي، التي وضعتها لجنة العقد الاجتماعي المصغرة. مضيفاً، "وقمنا بتعديل الكثير من البنود وبشكل توافقي وديمقراطي".

وأكد السطام في نهاية حديثه، أن الاجتماع سيستمر على مدار اليومين المقبلين، لمناقشة ما تبقى من العقد الاجتماعي، دون أن يفصح عن فحوى البنود أو النقاط المتبقية.

(ك)

ANHA