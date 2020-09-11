اختتام الندوة الجماهيرية الاولى لمسد في شمال وشرق سوريا

اختتمت فعاليات الندوة الجماهيرية التي نظمها مجلس سوريا الديمقراطية, الذي عقد في مدينة الحسكة بحضور أكثر من 500 شخصية سياسية وعشائرية ومجتمعية, والتي تعتبر من اول الندوات الجماهيرية التي ينظمها مسد تحت شعار "نحو مؤتمر وطني لأبناء الجزيرة والفرات".

وتضمنت أعمال الندوة الجماهيرية كلمة افتتاح من قبل اللجنة التحضيرية للندوة في مقاطعة الحسكة, و3 محاضرات تاريخية وسياسية, وثقافية, على 3 محاور, اولها العلاقات التاريخية بين شعوب المنطقة ودورها في بناء مستقبل السوريين, ودور المكونات السورية في توثيق هذه العلاقات, والحوار السوري السوري, والادارة الذاتية وقواعد العمل المؤسساتي "الحوكمة", والية تطوير المشاركة في الادارة الذاتية".

وركز المجتمعون في نقاشاتهم وتعقيبهم على المحاور الرئيسية التي طرحت, على ضرورة الحوار السوري السوري, والتركيز على الية التواصل مع الحكومة السورية, وتوثيق العلاقات, وبناء اطر سياسية بعيدة عن الجهات الخارجية, معتمدة على الذات والاعتماد على امكانيات المنطقة, وجهاتها السياسية والمجتمعية والعسكرية, للتوصل الى رؤية موحدة, تساعد على الحد من اي تدخل, ورفض اي املاءات خارجية.

وضرورة التركيز على الحوار والاستمرار في اللقاء مع الحكومة السورية, ودفعها الى الحوار مع الادارة الذاتية, والاسراع في دعوة جميع الاطراف الى الحوار, ليعود بما هو ايجابي على المجتمع المتعايش في شمال وشرق سوريا خاصة وعلى عموم سوريا بشكل عام.

(كروب/ك)