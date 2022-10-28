اختتام المؤتمر الرابع لاتحاد النساء السرياني في سوريا بانتخاب مسؤولة للتنظيم وبيان ختامي

انطلق صباح اليوم، تحت شعار "المساواة الإنسانية بين الجنسين"، أعمال المؤتمر الرابع لاتحاد النساء السرياني في سوريا، بمشاركة 80 مندوبة وعضوة في الاتحاد النسائي السرياني، و ممثلات عن هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، بالإضافة إلى عضوات منسقية المرأة لشمال وشرق سوريا ومؤتمر ستار، وقوات حماية نساء بيث نهرين، وهيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة.

تخلل المؤتمر الذي عقد في صالة السلام بمدينة قامشلو، كلمة ترحيب من قبل مسؤولة تنظيم الاتحاد النسائي السرياني في سوريا، إلهام مطلي، وكلمات من قبل المشاركات، كما وتم قراءة أعمال الاتحاد خلال العامين المنصرمين، ومناقشة النظام الداخلي للمصادقة عليه، وعرض سنفزيون عن أعمال ونشاطات الاتحاد خلال العامين المنصرمين.

ومن ثم جرت انتخابات مسؤولة تنظيم مجلس الاتحاد النسائي السرياني، وتم انتخاب مسؤولة تنظيم الاتحاد النسائي السرياني في سوريا إلهام مطلي، لرئاسة الاتحاد مجدداً، واختتمت أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد النساء السرياني في سوريا، ببيان، قرئ من قبل مسؤولة الاتحاد النسائي في الحسكة، شام قريو، جاء في نصه:

"سعى الاتحاد النسائي السرياني خلال مسيرته النضالية السابقة التي بدائها من عام ٢٠٠٥ لإزالة كافة اشكال اللا مساواة بين الجنسين

وتم انخراط المرأة السريانية في الاتحاد النسائي السرياني والتنظيمات النسائية و السياسية والاجتماعية لحل مشكلة المرأة وقضاياها".

وعن عمل التنظيم أشار البيان "عمل التنظيم على تطوير برامج لبناء قدرات المرأة وتدريبها وتمكينها لتصبح قادرة على استخدام كلّ الأطر القانونية الوطنية والدولية للمطالبة بحقوقها".

أوضح البيان" انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية والقومية، في ٢٠/ ٧/ ٢٠١٣ انعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد النسائي السرياني في سوريا ومن خلاله تم تنظيم وتوعية وتمكين نساء شعبنا السريانيات الاشوريات الكلدانيات"، مضيفاً " سعى الاتحاد النسائي السرياني لاحتضان جميع نساء شعبنا كمؤسسة جامعة والان اصبحت المرأة السريانية شريكا حقيقيا وفعالا في الدفاع عن قضايا شعبها وحقوقها لدرجة وصولها لحمل السلاح للدفاع المشروع عن ذاتها وأرضها وشعبها".

وتابع "استطاعت المرأة السريانية تمثيل إرادتها ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية فأصبحت الرئيسة المشتركة والنائبة والمديرة وشاركت في كل مناحي الحياة من أجل بناء مجتمع حر ديمقراطي تعددي بمشاركة المرأة، ولتكون هذه الادارة بداية ونموذجاً لسوريا المستقبل وحلاً لكل شعوب الشرق الأوسط.

وانطلقت المرأة السريانية ﻣﻦ خلال ﺇﻳﻤﺎنها المتجدر ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ القاسية التي مرت على الوطن السوري، ﻭﻗﺪﺭﺗﻬا وطاقاتها ﺍﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ وحققت الكثير من المكتسبات".

وعن دور النساء السريانيات أشاد البيان "علينا ان نعمل وننطلق من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في هذه المرحلة الهامة والحساسة وايضا علينا اختيار شكل مساهمتنا الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة التي تتصاعد فيها الضغوطات المعيشية على الجميع".

وعاهد البيان "عملنا اليوم بالرغم من قساوته ومراراته سيحقق هدفنا وحلمنا الوطني التقدمي الديمقراطي، وستنعم المرأة السورية عموماً والسريانية خصوصاً بحقوقها كاملة أسوة بالبلدان المتقدمة، فقد اخذنا عهداً على أنفسنا ان نستمر في مسيرة المرأة المناضلة ونقدم التضحيات ونحن الان في طريق النضال الاجتماعي".

أكد بيان اتحاد النساء السرياني في سوريا في ختامه، بضرورة تحقيق الالتزام المجتمعي الكامل بالمساواة بين الجنسين" لتعزيز حرية المرأة، فلا حقوق تؤخَذ دون العمل الجماعي ودون مشاركة المرأة".

وتضمن المؤتمر في ختامه عدة مخرجات منها، كالاتي:" إقامة دورات تثقيفية وتنظيمية مغلقة أو مفتوحة لعضوات اتحاد النساء السرياني، دورات عسكرية واسعافات أولية مغلقة او مفتوحة للنساء السريانيات، وايضاً تفعيل أكاديمية رميلان وفتح دار عشتا روت في ناحيتي تربه سبيه وديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، وفتح روضات وأماكن تدريبية للأطفال السريان".

(ك آ/سـ)

ANHA