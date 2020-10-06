اختتام المؤتمر الرابع لاتحاد المرأة الشابة بجملة من القرارات

وعقد صباح اليوم في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو المؤتمر الرابع لاتحاد المرأة الشابة بمشاركة 550مندوبة من مناطق ومدن ونواحي شمال وشرق سوريا " منبج، حلب، الشهباء، دير الزور" بالإضافة إلى مشاركة ضيوف من مؤسسات وتنظيمات المرأة في إقليم الجزيرة.

أعمال المؤتمر بدأت بالوقوف دقيقة الصمت، تلتها كلمات الضيوف المشاركين في المؤتمر، وبعدها تمت قراءة إرشادات القائد أوجلان بصدد المرأة الشابة ودورها في المجتمع، بالإضافة لقراءة التقرير السنوي لأعمال اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا للعامين المنصرمين والنقاش عليه من قبل المندوبات، ومن ثم تمت المصادقة على ميثاق اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، كما تم انتخاب مجلس لاتحاد المرأة الشابة في شمال شرق سوريا مؤلف من 35 عضوة.

واختتمت أعمال المؤتمر بجملة من القرارات وهي:

- تصعيد النضال وتكثيف النشاطات من أجل حرية القائد أوجلان.

- القيام بدور ريادي من أجل نشر نظام الأمة الديمقراطية بكافة أبعاده في الكونفدرالية الديمقراطية.

- عقد كونفرانس المرأة الشابة على مستوى سوريا, عقد منتدى يتحدث عن النضال للوقوف في وجه زواج القاصرات والعنف ضد المرأة.

- تنظيم كافة النشاطات والفعاليات للمرأة الشابة ضمن إطار حرب الشعب الثورية.

- من أجل حماية الثورة التقدم بالتنظيم والعمل ضمن المؤسسات, النضال بشكل فعال ضد العقلية والرؤية الذكورية.

- النضال وإبداء رد فعل مباشر ضد كافة ممارسات العدو والعقلية الذكورية وسياسات القوى السلطوية الممارسة على الشعب والمرأة الشابة.

- افتتاح مركز للمرأة الشابة السورية من أجل تقوية وتنظيم عمل المرأة الشابة.

- النضال بشكل فعال ضد كافة ممارسات الاحتلال والاستبداد.

- العمل ضد كل أشكال الحرب الخاصة من قبل تركيا على الفئة الشابة في المجتمع وتطوير مفهوم الحضارة الديمقراطية.

- من أجل تحرير المناطق المحتلة, العمل على القيام بفعاليات الحماية اللازمة, وذلك بروح انتقامية و فدائية وتنظيمية بشكل ريادي.

- النضال بشكل فعال من الناحيتين الذهنية والجسدية ضد تعاليم الحداثة الرأسمالية ونشر ذهنية الحداثة الديمقراطية .

(ك ع – س ع/ل)

ANHA