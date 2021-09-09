اختتام المؤتمر الأول لهيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا

وعقدت هيئة التربية والتعليم، اليوم، مؤتمرها الأول الذي تم من خلاله مناقشة وتقييم العمل التربوي خلال الأعوام الأربعة الماضية، وألقيت خلاله العديد من الكلمات التي أشادت بالدور التربوي والتعليمي في بناء المجتمعات وطالبت بتكثيف الجهود لنجاح العملية التربوية في المنطقة.

وشارك في المؤتمر الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ورؤساء لجان التربية والتعليم في الإدارات المدنية الذاتية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا

وفتحت الهيئة باب النقاشات والمقترحات أمام المشاركين في المؤتمر من معلمين ومعلمات ورؤساء لجان التربية والتعليم للإدلاء بالمقترحات التي من شأنها تطوير العمل التربوي في مناطق شمال وشرق سوريا.

وعبر التصويت المباشر تم الإجماع والتوافق على مقررات المؤتمر، وبعد الانتهاء من النقاشات والمقترحات اختتمت هيئة التربية والتعليم مؤتمرها الأول بمخرجات البيان الختامي الذي تضمن ما يلي:

1- توحيد المنهاج في شمال وشرق سوريا.

2- وضع نظام استراتيجي للقياس والتقويم يساهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، بدلاً من مجرد جمع العلامات والنجاح في الامتحان.

3- العمل على تطوير القدرات الإدارية والنظام الإداري.

4- رفع الكفاءة المهنية للعاملين في مجال الإدارة التربوية.

5- وضع نظام حديث وفعّال لتقييم واختيار المعلمين الأكفاء في سلك التربية والتعليم.

6- بناء جيل وفق ثقافة أخوة الشعوب (اتباع الأساليب الديمقراطية، تقبل الرأي والرأي الآخر، احترام حرية المرأة، الارتباط بأرض الوطن، والمحافظة على البيئة...).

7- رفع مستوى التذوق الأدبي للطلاب، وذلك بإدخال الفنون الأدبية إلى المناهج المدرسية (كالتعبير الإنشائي، المقالة، القصة، الشعر، الرواية والمسرح...).

8- تطوير التعليم المهني والتقني.

9- ترميم البنية التحتية للمدارس والمباني التابعة لهيئة التربية والتعليم وصيانتها.

10- إعداد دليل المعلم لكافة المواد الدراسية.

11- العمل على إقامة علاقات جيدة مع المؤسسات التربوية والتعليمية المحلية والإقليمية والدولية.

12- تكليف هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا بصياغة نظام داخلي ينسجم مع العقد الاجتماعي الجديد.

13- افتتاح قناة تلفزيونية تربوية

(خ ج- أ ع/ل)

ANHA