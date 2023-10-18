اختتام المنتدى الحواري لاتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا ببيان ختامي

نظم اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا المنتدى الحواري الأول للاتحاد، تحت شعار "بالخمس ركائز ستنتصر الحرية، بالمرأة الحياة الحرية". بحضور عدد من الشابات على مستوى شمال وشرق سوريا ومشاركات من خارج المنطقة.

واختتمت أعمال المنتدى بقراءة البيان الختامي من قبل رئيسة لجنة المرأة في المجلس الاجتماعي الأرمني في مدينة الحسكة لوسناك كافوريان وجاء في نصه:

تم عقد المنتدى الحواري لاتحاد المرأة الشابة ومكتب المرأة الشابة في مجلس سوريا الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا تحت شعار ""بالخمس ركائز ستنتصر الحرية، بالمرأة الحياة الحرية"" حيث شارك في المنتدى الحركات والتنظيمات والأحزاب السياسية للمرأة الشابة وتم إقامة هذا المنتدى بروح الشهيدة فيجين وبريتان ووعد ونحيي الحملة التي أعلن عنها من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو وحل القضية الكردية".

وأقيم هذا المنتدى بمدينة الرقة تزامناً مع اقتراب الذكرى السنوية السادسة لتحريرها من التنظيمات الإرهابية، لمناقشة الركائز الأساسية الخمسة لمبادئ أيديولوجية حرية المرأة التي أعلن عنها القائد آبو في الثامن من آذار عام 1998".

حيث بدأ المنتدى بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وتلاها كلمة افتتاحية ثم قراءة الركائز الأساسية الخمسة لمبادئ المرأة وهي الوطنية والتنظيم والفكر والإرادة الحرة والأخلاق وعلم الجمال والنضال. وعرض سنفزيون والتواصل عبر الزوم من خارج سوريا ثم تمت المناقشة على كل ركيزة من قبل الرفيقات بشكل عام ومفصل. نتخذ من هذه الركائز السير في نضالنا ومقاومتنا وقوتنا لكسر جدران ايمرالي وتحرير مناطقنا من الاحتلال وتطبيق حرب الشعب الثورية لأنها هي الحل الأمثل للتخلص من الاحتلال والإرهاب وتحرير كل امرأة مضطهدة ومظلومة تواجه العنف، ثم تم أخذ المقترحات والمخرجات وهي كالتالي:

- العمل على رفع وتيرة النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو على جميع الأصعدة.

- تسليط الضوء بشكل أكبر على حالة التجريد المطلق على القائد آبو لكسرها وتحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو.

- فتح تدريبات خاصة للمرأة الشابة ويتمحور مضمونها حول التعريف الموسع لفكر وفلسفة القائد آبو وتعريف المرأة الشابة بالمبادئ الخمس لحرية المرأة.

- العمل على توعية الفئة الشابة في مسألة التعصب الجنسوي.

- تكثيف عقد المنتديات والمحاضرات والاجتماعات للمرأة الشابة.

- السير على خطى الشهداء في هذه المرحلة بعهد الانتقام لهم دون التفريق بين المذهب والمكون والدين.‎

-إبداء رد فعل قوي تجاه أي عمل هجومي على مناطقنا والمرأة الشابة وذلك بتوحيد الصفوف ورفع وتيرة النضال والمقاومة لتحقيق النصر.

(أع_أم/ك)

ANHA