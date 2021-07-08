اختتام المنتدى الحواري بجملة من التوصيات الهامة عن الوحدة ومنع أي اقتتال كردي

انطلقت، اليوم، فعاليات المنتدى الحواري المتعلق بمخاطر الاحتلال التركي على كردستان تاريخياً، والمطلوب كردياً في هذه المرحلة، برعاية المؤتمر القومي الكردستاني - روج آفا ، والذي أقيم تحت شعار "بالوحدة الوطنية ندحر الاحتلال، ونسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي".

وحضر فعاليات المنتدى الحواري الأحزاب الكردية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، وكافة النقابات والاتحادات والجمعيات الثقافية، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الدين والشخصيات الوطنية، ووجهاء العشائر الكردية، ومجلس الأعيان. وتغيب عنه المجلس الوطني الكردي السوري و الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا رغم توجيه دعوة رسمية له.

وفي ختام فعالياته التي كانت غنية بالنقاشات والمقترحات والآراء، تمخضت عنه عدّة توصياته وهي كالتالي:

ضرورة إزالة كافة العقبات أمام الحوار الكردي – الكردي

تقييد الاقتتال الكردي -الكردي وتحريمه تحت أي مبرر.

تحشيد الرأي العام الكردستاني لدحر الاحتلال ووقف التدخل التركي في شؤون كردستان الداخلية.

ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الكردية الكردية وخاصة اتفاق 1982 من أجل سد أي ذريعة أمام الاقتتال الكردي.

مناشدة الأطراف الكردستانية لوقف الحملات الإعلامية.

التأكيد على حل الخلافات عبر لغة الحوار.

مناشدة الأخوة في قيادة الديمقراطي الكردستاني بعدم إرسال قواته إلى المناطق الساخنة حفاظاً على الدم الكردي.

العمل على عقد المؤتمر القومي الكردستاني في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على المكتسبات الكردية

تكليف المؤتمر القومي الكردستاني بتشكل وفد لنقل هذه التوصيات إلى كافة القوى والأحزاب الكردستانية.

(كروب/ل)

ANHA