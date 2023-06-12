اختتام الملتقى الأدبي السادس في الطبقة بتكريم المشاركين

وشارك في الملتقى أدباء وكتاب من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، بحضور ممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية في مدينة الطبقة ووجهاء وشيوخ العشائر والأحزاب السياسية والمجالس العسكرية والحركات الشبابية.

بدأت فعاليات اليوم الثاني للملتقى بالترحيب بالضيوف من قبل عضو المركز الثقافي عامر العناد.

تلاها تقديم عدة فقرات شعرية تنوعت بين الفصيح والنبطي، لكل من الشعراء أسامة الأحمد من عفرين، حسان إبراهيم من الرقة، رعد الفاضل من الرقة، بشرى المنصور من الطبقة، مصطفى الحاج من الطبقة، وماريا العجيلي من الرقة.

وتخلل الفعاليات تقديم فقرات موسيقية قدمتها فرقة الطبقة.

واختتم الملتقى بتقديم دروع شكر للمشاركين بشكل فردي وتقديم دروع لكل من اللجنة التنظيمية للملتقى، واتحاد المثقفين في الطبقة، واستديو الطبقة، ومكتب الفعاليات والتكنيك.

(س ك/ك)

ANHA