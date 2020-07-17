اختتام المهرجان السابع للثقافة والفن بالإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة HRRK للإبداع

بعد 7 أيام من العروض الفنية والثقافية، اختتمت في يومه الثامن فعاليات مهرجان روج آفا السابع للثقافة والفن المقام في مركز اتحاد مثقفي روج أفاي كردستاني بمدينة قامشلو في شمال وشرق سوريا .

وحضر فعاليات يوم الاختتام نخبة من المثقفين والفنانين والكتاب والشعراء أضافة إلى عدد كبير من محبي الثقافة والفن.

وبدأت فعاليات يوم الاختتام بمحاضرة تحت عنوان "موجز عن تاريخ سريه كانيه قديماً وحديثاً" للأستاذ محمد جزاع. تلاها تقديم مسرحية بعنوان "الخادمات" من تمثيل ميديا بكندي وروشان جولي.

وتلا ذلك تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة HRRK السنوية للإبداع، وقرأ بيان الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة باللغة الكردية من قبل رئيس اتحاد مثقفي روج أفا كردستان وليد بكر وباللغة العربية من قبل عضوة الاتحاد مريم تمر.

وجاء في نص البيان :

تأسست جائزة اتحاد مثقفي روج أفاي كردستان للإبداع في قامشلو عام 2016، وهي جائزة اشرف عليها الهيئة الادارية لـ (HRRK )وقيمتها ألف دولار بالإضافة إلى درع الاتحاد.

تسعى الجائزة لتكريم أحد المبدعين الكرد تقديراً لدوره في تطوير الساحة الثقافية الكردية نحو الافضل، وهي مكافأة التميز والابداع، وتشجيعاً للأفراد ودور النشر والمؤسسات الثقافية، وحرصاً على رفع مستوى الابداع على أسس الجودة والدقة والقيمة المعرفية والفكرية".

وتابع البيان : " إن معايير اختيار الفائز ترتكز على تجربته بشكل عام وتأثيره على الساحة الثقافية في روج أفا وسوريا ومناطق الوجود الكردي بشكل عام.

علماً أن النسخة الاولى من الجائزة كانت من نصيب الفنان التشكيلي زهير حسيب 2018وكان المانح أكرم كمو.

والنسخة الثانية من الجائزة كانت مناصفة بين كل من الفنان رشيد صوفي والفنان محمد علي شاكر عام 2019 وكان المانح السيد كاميران حسن حوران" .

وفي هذه السنة جاءت جائزة (HRRK) للإبداع مناصفة بين مبدعين قدما الكثير للغة والثقافة الكردية خلال تاريخهما الابداعي المميز والممتد لسنوات طويلة، منحا من وقتهما الكثير من الاهتمام بالأدب الكردي بشكل عام، لكل واحد منهما بصمته الواضحة والمميزة عن الاخر ، نجمان ساطعان في سماء البحث اللغوي والتاريخي الكرديين، وثّقا وكشفا لنا كنوز لغتنا العريقة، ودرر بلاد الكرد في كل الجهات ،كشفا لنا سحر ومضامين الأدب الكردي وقد زادا عليه أبحاثا قيمة بعشرات الكتب، كل هذا شكّل معيناً ومصدراً ينهل منه الوارد على اللغة الكردية ويروي ظمأه، ويسقي عطشه من ثمار الباحثين ومؤلفاتها القيمة ، وستبقى المكتبة الكردية تفتخر بها عاماً بعد عام وجيلاً بعد جيل ،لأنهما قدما روائع أدبية خالدة ،لذا استحقا جائزة (HRRK) الابداعية السنوية بكل جدارة وحق " .

وفي ختام البيان قدمت جائزة HRRK للإبداع لكل من "دحام عبد الفتاح ومروان بركات" وسط تصفيق الحضور.

ويذكر أن مهرجان رود آفا السابع للثقافة والفن بدأ بتاريخ 10/7/2020 وقدمت العديد من العروض السينمائية والمسرحية، إضافة إلى الأمسيات الشعرية والندوات الحوارية.

(ه س-ي م/ل)

ANHA