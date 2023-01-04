اختتام الكونفراس الأول لهيئة الزارعة في شمال وشرق سوريا بجملة من المقترحات

ونظم الكونفراس اليوم الأربعاء في مبنى هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا في مدينة الحسكة، تحت شعار "يداً بيد ستخضر حقولنا"، بحضور الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ليلى ساروخان ومحمد الدخيل، ووفود من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ووفد من الإدارة المدنية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، وأعضاء المؤسسات الزراعية والري ومديرية البحوث العملية، بالإضافة إلى جميع الهيئات واللجان الزراعية في الأقاليم الذاتية والمدنية.

وبدأ الكونفراس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم شرح نائب رئاسة المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا حسن كوجر، الوضع السياسي وتطرق في البداية إلى هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

وأضاف: "تعمل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على دعم وتطوير المشاريع الزراعية والخدمية في المنطقة، إلا أن هجمات المحتل التركي تعيقها؛ لأن هدفها إفشال الإدارة الذاتية".

وتابع كوجر: "على الرغم من الهجمات والاستهدافات المباشرة والحصار المفروض على المنطقة من كافة الاتجاهات، تسعى الإدارة الذاتية لتقديم الدعم لجميع المجالات في شمال وشرق سوريا".

ثم عرض سنفزيون عن أعمال هيئة الزراعة في شمال وشرق سوريا، خلال عام، من افتتاح معامل ومصانع وغيرها من الأعمال الخدمية الأخرى.

واختتم الكونفراس بفتح باب النقاش أمام الحضور، وتم طرح جملة من المقترحات والتوصيات ومنها، إيجاد مشاريع ربحية لإدارة الأزمة الاقتصادية في المنطقة، إيجاد خطة خماسية للسنوات القادمة، تـأمين مستلزمات الإنتاج وتوفيرها بشكل مدعوم وبحسب الإمكانات المتوفرة، تأمين معامل للمواد المنتجة والأولية، إقامة مشاريع تنموية للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

(ف)

ANHA