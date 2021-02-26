اختتام الكونفرانس الخامس لأكاديميات المجتمع الديمقراطي بجملة من الاقتراحات وإحداث النظام الداخلي

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الخامس لأكاديميات المجتمع الديمقراطي تحت عنوان "بالفلسفة و العلم الحر نحو بناء الأمة الديمقراطية" والذي انعقد في صالة مبنى المكتب التشريعي في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وبدأ الكونفرانس الخامس بكلمة الافتتاحية من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو, تلاها عرض فلم سلفزيوني عن خضوع أعضاء المجتمع الديمقراطي للتدريبات الفكرية ضمن الأكاديميات في شمال وشرق سوريا.

فيما بعد قرئ تقرير عن أبرز أعمال أكاديميات المجتمع الديمقراطي خلال سنتين ضمن تقريرهم العام والخاص والذي قرئ من قبل الإداريين في أكاديمية الحسكة لتدريب المجتمع الديمقراطي عائشة علي و أنس عواد و كلبهار عمر.

بعدها فتح باب النقاش و والتقييم والمقترحات حول التقرير العام و الخاص و مشروع العمل المستقبلي للأكاديميات للعامين القادمين، حيث تم إبداء العديد من الآراء والمقترحات، ومن أبرزها:

طالبوا بفتح دورات تدريبية في المناطق ذات الغالبية العربية أكثر من قبل، وشددوا على ضورة أن يخضع المدربين في الأكاديميات إلى دورات تدريبية عالية ليتم تغيير اسلوبهم في إعطاء الدروس للمتدربين, ومنح وقت أكثر للنقاش ضمن التدريبات و إضافة دروس عسكرية ضمن التدريب. تغيير مصطلح "بلاتفورم" إلى تحليل أو تقييم شخصية وإضافة يوم أو يومين في منتصف الدورة التدريبية للتقييم الشخصي /بلاتفورم/ , وإضافة درس المكونات والعشائر في شمال وشرق سوريا إلى الدورات التدريبية, وإعطاء أهمية للغة الأم من قبل جميع المؤسسات, وأن يكون المدرب غنياً بالمعلومات الفلسفية والاجتماعية مع ذكر مصادر معلوماته. تشكيل لجنة لمراقبة الأكاديميات وسير التدريبات التي يتم إعطاءها وفتح أكاديميات في الخط الشرقي في منطقة دير الزور، وتوسيع درس علم البيئة وتاريخ الشرق الأوسط ضمن المناهج التدريبية في الأكاديميات وإعطاء دروس عن كيفية محاربة الفساد في المؤسسات بالإضافة إلى أن يخضع جميع الرؤساء المشتركين للمؤسسات إلى دورات تدريبية.

بعد انتهاء الاقتراحات من قبل الحضور والديوان المنظم تم قراءة النظام الداخلي لعمل الأكاديميات في شمال وشرق سوريا من قبل الإداري في قسم البحوث، آرام كوجر وفتح النقاش والاستماع إلى المقترحات إلى البنود التي بحاجة إلى تعديل، وبعد الانتهاء من تقييم كافة البنود تم تعليق المصادقة عليها إلى الاجتماع الأول ما بعد الكونفرانس الخامس.

(كروب/ل)

ANHA