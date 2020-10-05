اختتام الجولة الثانية من المفاوضات الليبية في المغرب

ونقلت شبكة "العربية" عن مصادر قولها إن المحادثات الليبية - الليبية في مدينة بوزنيقة قد أحدثت خرقاً حول الاتفاق.

المصادر أكدت أن طرفي النزاع الليبي اتفقا على أن يعود منصب محافظ البنك المركزي إلى إقليم برقة وهو أحد المناصب السيادية.

كما اتفق الجانبان على أن يعود منصب نائب محافظ البنك المركزي إلى إقليم طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن الجانبين بدءا بمناقشة المعايير والضوابط لشغل منصب المحافظ ونائبه في البنك المركزي الليبي.

وانطلقت الاثنين جلسة جديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، من أجل وضع حد للتوتر الميداني والسياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مستهل لقاء ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس: "نتمنى التوقيع على الاتفاق في حوار بوزنيقة قريبا".

( ي ح)