اختتام الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار بوضع برنامج عمل لعام 2022

وكان الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار بدأ أعماله يوم أمس في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو، بمشاركة 300 عضوة من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا ومن مدن حلب ودمشق.

وتضمن برنامج اليوم الأول إلقاء كلمات من قبل منسقيات مؤتمر ستار، ومن ثم تمت قراءة ومناقشة التقرير السنوي لأعمال مؤتمر ستار في روج آفا.

وأما في اليوم الثاني فاستمر الاجتماع بنقاشات المندوبات حول تنظيم مؤتمر ستار في روج آفا.

واختتمت فعاليات الاجتماع بوضع برنامج عمل لعام 2022 وأهم بنوده:

- يجب حماية القائد أوجلان، ورفع وتيرة النضال ويجب أن يكون فكر القائد أساساً لتنظيم المرأة.

- محاربة الذهنية الجنسوية وبناء التعايش المشترك.

- رفع وتيرة النضال والكفاح في شمال وشرق سوريا من أجل تحرير سري كانيه وعفرين وتل أبيض من الاحتلال التركي.

- تنظيم لجنتي الحقوقية والسياسية لمؤتمر ستار.

- حماية الثقافة واللغة الكردية في روج آفا من قبل مؤتمر ستار وحركة الهلال الذهبي وجنولوجيا.

-زيادة عدد جمعيات المرأة.

(ك ع/ل)

ANHA