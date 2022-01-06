اختتام الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي في مدينة منبج بالكشف عن مخرجاتها

حضر الاجتماع أعضاء وعضوات المؤسسات التابعة للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها ،وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقه صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم شرح الوضع السياسي مستشار الإدارة المدنية الديمقراطية شيار محمد وقال بأن "تركيا وبشكل مباشر تحاول إفشال مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية، ولا تستطيع محاربة هذا الفكر لذلك تحاول أن تبث الفتن بين جميع المكونات، وتستخدم أساليب الحرب بشكل آخر مثل الحرب الخاصة وتضرب استقرار المناطق حيث تستهدف وتقصف المدنيين الأبرياء"

تلاها كلمة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي محمد خير شيخو الذي قال "أدعو بالرحمة لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم لنكون اليوم في هذا المكان ولولا تضحياتهم لما تأسست هذه المؤسسات في المدينة"

وبعدها بدأت المكاتب واللجان والخطوط التابعة للمجلس التنفيذي في منبج بقراءة الوضع التنظيمي الخاص لكل لجنة من أعمال وإحصائيات قام بها كل مكتب خلال العام 2021 والمشاكل التي واجهتهم وطرح اقتراحات لتسيير وتحسين آلية العمل في العام الجديد".

واستمر الاجتماع يومين على التوالي وانتهى بمخرجات واقتراحات لتسيير العمل ودعم كافة المؤسسات بحسب الإمكانيات المتاحة وإيجاد المشاريع التي تحقق الاكتفاء الذاتي.

وقرأ المخرجات والاقتراحات الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي محمد خير شيخو وهي: تطوير العمل الإداري من خلال خضوع أغلب العاملين لدورات تدريبية لرفع سويتهم العملية ،زيادة التنسيق والتعاون مع كافة المجالس والإدارية في منبج، المجلس التشريعي، والمجلس العسكري، ومجلس العدالة الاجتماعية، وتجمع نساء زنوبيا، ومجالس الخطوط".

وتابع أيضاً بأن "يتم تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية والعامة بشكل أوسع ،التركيز على الوضع الأمني والاستقرار في منبج وريفها وذلك من خلال، زيادة التنسيق ودعم كافة الأجهزة المختصة وخصوصاً لجنة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، دعم قطاع التربية ومساندتهم من أجل بناء المدارس المهدمة، دعم قطاع الصحة لإتمام مشروع الأشعة المتكامل جهاز المتوركات، جهاز فحص الحصيات، دعم المراكز الصحية في الأرياف".

وأضاف أيضاً بأن "التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ،لإتمام مشاريع هامة واستراتيجية في منبج وريفها مثل، مشروع مياه الشرب، مشروع المدينة الصناعية، وإنشاء متحف في المدينة لحفظ القطع الأثرية، تثبيت مشاريع خدمية في ريف منبج، متابعة أعمال كافة المؤسسات واستكمال لغتهم السنوية وذلك لتقديم الخدمات لشعبنا ضمن الإمكانيات المتاحة".

وبين بأنه "سيتم إيجاد مشاريع تحقق الاكتفاء الذاتي، الاهتمام والتركيز على قطاع الزراعة والكهرباء في منبج، تفعيل مديرية التموين بشكل أوسع ومراقبة الأسواق، زيادة التعاون والتنسيق ما بين اللجان والمؤسسات والمجلس التنفيذي ومنظمات المجتمع المدني، تقديم الدعم لكافة المشاريع الخاصة بالمرأة في مدينة منبج وريفها بحسب الإمكانيات المتاحة".

(ش س)

ANHA