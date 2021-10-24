اختتام الاجتماع الموسع لجامعات شمال شرق سوريا بجملة من القرارات

انعقد في الـ 22 من تشرين الأول الجاري الاجتماع الموسع الثاني لجامعات شمال وشرق سوريا، لمناقشة النظام الداخلي للجامعات، في قاعة جامعة روج آفا بمدينة قامشلو. وانتهى الاجتماع اليوم 24 تشرين الأول باتخاذ قرارات جديدة.

نائب الرئاسة المشتركة لجامعة كوباني محمد رشيد الذي شارك في اجتماع لجنة جامعات شمال وشرق سوريا باسم جامعة كوباني كشف لوكالتنا أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها.

أوضح محمد رشيد أنهم أجروا الكثير من التغييرات في المجالات المتعلقة بإدارة الجامعات، النظام الأكاديمي، الإدارة الذاتية والمجالات المتعلقة بمجلس الطلبة.

وقال محمد رشيد:" أحد التغييرات التي تم إجراؤها داخل إدارة الجامعات أجرينا تغييراً في تعيين الرؤساء المشتركين للجامعات. وسيتم تشكيل لجنة من أجل الأعضاء الذين يتم اختيارهم من قبل كل جامعة لاتخاذ مكانهم في لجنة جامعات شمال وشرق سوريا، مهمة اللجنة هي التشاور مع جميع أعضاء الجامعة".

وتابع رشيد:" بالنسبة لنظام التقييم هناك تغيير أيضاً، فسابقا كان هناك علامات على الحضور، ولكن حاليا بات الحضور اجباري ولكن بدون علامات.

واختتم محمد رشيد حديثه بالقول:" بالنسبة لامتحان المراحل الكتابية سابقاً كان بنسبة 40 بالمئة والآن أصبحت 60 بالمئة"

وسيتم عقد الاجتماع مرة أخرى بعد سنتين.

(م م)

ANHA