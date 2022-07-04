اختتام اجتماع منسقية المرأة  النصف سنوي بجملة من المخرجات

وحضر الاجتماع منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وإدارة المنسقية في الإدارات الذاتية والمدنية، وأبرز محاور الاجتماع قراءة وتقييم الوضع السياسي وقراءة التقارير، مناقشة التقارير مع تقييم الوضع التنظيمي، برنامج العمل، توجيهات عامة.

وفي ختام الاجتماع طرحت جملة من المخرجات منها "عقد كونفرانس قوى الأمن الداخلي للمرأة، وافتتاح مشاريع صغيرة للمرأة ضمن المخيمات، وإقامة بطولة للسيدات لكرة القدم وبطولة ألعاب القوى، الاستمرار في الحملات التوعوية مع الحركات والتنظيمات النسائية ومجلس المرأة لشمال وشرق سوريا، وفتح روضات وحضانات في كل منطقة حسب الحاجة، والتحضير لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف 25 نوفمبر".

وتوثيق عدد الانتهاكات بحق المرأة بين كل من هيئة الثقافة ودائرة الاعلام، وفتح مراكز حماية في كل من منبج والرقة، تكثيف الدورات الأيديولوجية والإدارية والمهنية، وتوحيد نظام مجالس عدالة المرأة في مجالس المقاطعات وفق النظام الداخلي, واستكمال ما تبقى من مخرجات اجتماع منسقية المرأة لشمال وشرق سوريا السنوي, ومنها "التمهيد باجتماعات وبحملات توعية مع الحركات والتنظيمات النسائية ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا من أجل الوصول إلى المصادقة على مسودّة قانون المرأة.

مكافحة ظاهرة التسوّل وعمالة الأطفال، وإعداد ملفات الانتهاكات بحق المرأة في المناطق المحتلة وإرسالها إلى المنظمات الحقوقية والمعنية بشكل دوري, وإعطاء الأولوية لتوظيف عوائل الشهداء والفئة الشابة، فتح المشاريع الخاصة بالمرأة الشابة في كل منطقة ومن ضمنها نادي نسائي في الرقة، إطلاق عدّة حملات ضد كافة أشكال العنف المؤثرة على حرية المرأة.

ومن المخرجات التي لم تنفذ، تشييد مركز مخصص لتأهيل الأحداث في الرقة كونها تتوسط بين مناطق الفرات منبج دير الزور، والقيام بعدة حملات تختص بحماية الطفل، ومتابعة لتنفيذ نسبة 10 % من الموازنة السنوية المخصصة للهيئات واللجان لعام 2022 لصالح مشاريع المرأة.

إضافة لتكثيف دورات محو الأمية، وإقامة فعاليات خاصّة للمرأة ثقافية وفنية، وتخصيص مشاريع خاصة للمرأة في القطاع الزراعي والاقتصادي لدعم المرأة اقتصادياً، وتعيين رئاسة مشتركة لمراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالرجال البالغين في إدارة السجون, وتدريب كافّة العاملات والإداريات في مؤسسات الإدارة الذاتية، ومكافحة الفساد بقيادة المرأة، ولعب المرأة الدور الريادي في عملية مشروع الدفاع الذاتي، وإصدار بروشورات عن مفهوم نظام الرئاسة المشتركة.

(سـ)

ANHA