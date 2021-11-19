اختتام اجتماع لجنة المتابعة بجملة من التوصيات

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات اجتماعها الدوري، والذي عقده مجلس سوريا الديمقراطية، وذلك في مدينة الحسكة.

وشارك في الاجتماع المنبثق عن المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عقد في مركز لجنة المتابعة بمدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا كافة أعضائها، وبحضور وأشراف الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ورئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد حامد المهباش.

وفي هذا السياق التقت وكالتنا مع عضو لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات لورنس البورصان الذي أشار بأن "هذا الاجتماع هو التاسع للجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، وكان هناك نقاط رئيسية بدأنا نلامسها في نهاية هذا العام، بالإضافة إلى بعض الخطوات الجديدة والتي من شأنها تطوير الوضع العام وتطوير عمل الإدارة الذاتية".

وأضاف لورنس البورصان "خلال الاجتماع تم استعراض الرؤى حول التقارير التي قدمت من اللجنة".

وبين البورصان، أنه على إثر هذا الاجتماع تم استعراض الوضع بشكل مفصل من قبل الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتقييم الأعمال التي تم انجازها خلال الفترات السابقة وكان هناك مجموعة من النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها واتخاذ التوصيات بشأنها ومن بينها التوصية بتوحيد إدارة المعابر في مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

وأكد لورنس البورصان، أن توحيد إدارة المعابر في الإدارة الذاتية سيساهم في استفادة المواطن والتاجر معا، وسيكون المردود بشكل عام يعود نفعه على الشعب في شمال وشرق سوريا، وأردف البورصان أنه أوص الاجتماع بالعمل بشكل سريع لتنفيذ جميع مقررات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات.

وتابع البورصان حديثه "تم النقاش حول بعض النقاط الأمنية ومتابعة البعض الأخر، وستكون خلال الفترة القادمة كعمل ميداني نتحرك فيه، وخلال الأشهر القادمة سيتم تقديم التقارير عنه".

ونوه لورنس البورصان، أنهم يبحثون لعقد مؤتمر ثاني لأبناء الجزيرة والفرات بعد مرور عام على انعقاد المؤتمر الأول.

وتمنى عضو لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات أن يكون هناك استقرار سياسي ضمن المنطقة وانتهاء العقد الاجتماعي بصيغتها الأساسية ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الانتخابات في شمال وشرق سوريا.

(ه إ/ل)

ANHA