اختتام اجتماع أكاديميات المجتمع الديمقراطي في الحسكة بطرح عدة مقترحات

وحضر الاجتماع عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف، الإداريون في أكاديميات شمال وشرق سوريا، الإداريون في أكاديميات القائد عبد الله أوجلان، إدارة لجنة التدريب للمرأة في شمال وشرق سوريا ومؤتمر ستار.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها شرح الوضع السياسي من قبل عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف وقالت في مستهل حديثها: "خلال فترة الصراع الموجود في المنطقة نخرج منها بأقل الخسائر، لأن هناك احتمالات إيجابية وسلبية".

وأضافت فوزة يوسف: "من الاحتمالات الإيجابية فتح باب حوار أقوى بين الإدارة الذاتية والنظام السوري، أو الوصول إلى قواسم مشتركة فيما بيننا، ومن الاحتمالات السلبية أن يقوم المحتل التركي بهجمات جديدة على المنطقة".

وبينت فوزة يوسف، بأن هناك نقاشاً لاستثناء مناطق شمال وشرق سوريا من قانون قيصر، ولكن حتى الآن لم يتم التصريح بشكل رسمي من قبل الإدارة الأمريكية، وتابعت قائلة: "ومن المحتمل أيضاً أن يكون للاستثناء تأثير على المنطقة من قبل تركيا والنظام السوري لأنهما سيقيمان أن المنطقة أصبح لها استقلال وانفصلت عن سوريا".

ونوهت فوزة، أنه سيتم التركيز على فتح معبر تل كوجر لأن المنطقة الآن على معبر وحيد.

وتابعت فورة يوسف حديثها: "في الوقت الحالي العلاقات والحوارات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي متوقفة لأن موقفهم من الائتلاف السوري مخزٍ وعلى الرغم من أن الائتلاف السوري هو الذي يقوم بالتغيير الديموغرافي والإبادة الثقافية في عفرين، ولكن حتى الآن لم يكن للمجلس الوطني موقف تجاه الائتلاف".

وأردفت فوزة يوسف بالقول: "في الوثيقة الأخيرة للائتلاف السوري لم يكن هناك أي اعتراف بحقوق الشعب الكردي والإدارة الذاتية وهو ينكر كل شيء مرتبط بالشعب الكردي ومع ذلك المجلس الوطني موجود ضمنه".

وأكدت فوزة يوسف في نهاية حديثها "نعلم بأن هناك حشوداً للحزب الديمقراطي الكردستاني للهجوم على قوات الكريلا، وبمساعدة من بيشمركة المجلس الوطني، وليس باستطاعتنا أن نقول بأن المجلس الوطني يشارك في جبال كردستان في الحرب ضد الكرد، وهنا يحاول الحوار مع القوى الكردية".

تلاها قراءة توجيهات القائد باللغتين العربية والكردية من قبل الإدارية في مركز البحوث والعلوم الاجتماعية بمدينة قامشلو آمد دلباك، والإداري في أكاديمية الشهيد إسماعيل بمدينة منبج رأفت الخلف.

وتم عرض سنفزيون عن حياة الأكاديميات وعملها في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقرئ فيما بعد التقرير السنوي لأكاديميات المجتمع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا باللغتين العربية والكردية من قبل الإداري في أكاديميات المجتمع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا صلاح شيخموس، الإدارية في أكاديميات المجتمع الديمقراطي في الرقة روان الأحمد.

وفي النهاية تم فتح باب الحوار من قبل الحضور، ومن المتقرحات التي تم اقتراحها، رفع مستوى الأكاديميين في الأكاديميات، توحيد شعارات الأكاديميات في شمال وشرق سوريا، فتح دورات للمستويات الأولى والثانية للأكاديميين في الأكاديميات.

(ل)

ANHA