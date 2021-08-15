اختتام احتفالية ذكرى تحرير مدينة منبج بتقديم العروض الفنية والغنائية

وانطلقت اليوم، فعاليات احتفالية الذكرى الخامسة لتحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش والذي حملت شعار "بوحدتنا ونضالنا دحرنا الارهاب وسنبني مجتمع حر ديمقراطي", بمشاركة اهالي مدينة منبج من كافة المكونات واعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والاحزاب السياسية في منبج, ووفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ووفود من مدينة الرقة, وذلك في الساحة العامة وسط المدينة.

وبعد الانتهاء من الكلمات, قدمت العديد من الفرق المشاركة العروض الغنائية والدبكات التراثية للمكونات ومنها تقديم فرقة مسرح منبج للثقافة والفن فقرة غنائية, وقدمت فرقة الشهيد بوطان تركماني الدبكة التركمانية, وقدمت فرقة الشركسية الدبكة الخاصة بالمكون الشركسي, وقدم الفنان محمد بلكو من مقاطعة الشهباء فقرة غنائية, وقدمت فرقة الشهيدة ارين فقرة دبكة كردية, ومن ثم قدمت الفنانة نسرين بوطان فقرة غنائية.

واختتمت الفعاليات الاحتفالية بفقرة غنائية للفنان ابو الفوز وعقد الحضور حلقات الدبكة على وقعها.

(كروب/ل)

ANHA