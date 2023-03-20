اختتام احتفالية نوروز في منبج.. بوحدة مكوناتنا سنحقق الحرية الجسدية للقائد آبو

انطلقت اليوم في مدينة منبج احتفالية نوروز 2023 تحت شعار "بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال".

بعد إيقاد شعلة نوروز رحبت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج نزيفة خلو بكافة أهالي مدينة منبج كما حيت "كافة المناضلين والمقاومين في السجون وعلى رأسهم القائد الأممي عبدالله أوجلان".

وأضافت نزيفة: "فنوروز هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، لأننا نحتفل من كافة مكونات أهالي مدينة منبج من الكرد والعرب والشركس والتركمان، في أجواء من الحرية والديمقراطية والتعددية، نحتفل ضد سياسة الإمحاء والإبادة والإقصاء ، في ظل أجواء الأخوة والتآخي".

ومن ثم هنأ عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل شيار محمد خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية "القائد عبدالله أوجلان وشهداء الحرية وجميع الشعوب في الشرق الأوسط"، وأضاف: "إن عيد نوروز ليس عيداً للاحتفال فقط بل كان نتيجة المقاومة الكبيرة عبر التاريخ، وتحولت هذه المقاومة إلى احتفال ونور للشعوب".

وقال محمد: "قد بدأنا بإشعال النار من الحطب ولكن في عام 1988 بدأ المناضلون بإشعال شعلة نوروز بأجسادهم، وطالما هناك أجساد تقدم فداء للشعب فسنحقق النصر، فهذا هو يوم النصر".

وبعد الانتهاء من الكلمات قدم العديد من الفرق فقرات فنية، حيث قدمت فرقة مركز الثقافة والفن في منبج وفرقة السلام العديد من الفقرات الغنائية والتراثية، تلتها فقرة رقص للفرقة.

كما قدمت فرقة مسرح منبج عرضاً مسرحياً قصيراً حول كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة، كما قدمت فرقة الهلال الذهبي من الرقة فقرة استعراض، بالإضافة إلى باقة من الأغاني الكردية قدمتها روكن رشيد.

واختتم أهالي مدينة منبج وريفها احتفالية نوروز2023، بتقديم فقرات غنائية باللغة العربية، قدمها كل من الفنان سعدون الأحمد وأحمد الجبوري وحسن مسطو، إلى جانب عقد حلقات الدبكة الشعبية والتراثية.

(م ش/ك)

ANHA