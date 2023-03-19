اختتام احتفالية نوروز في الطبقة بعروض غنائية وتراثية

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال بعيد نوروز 2023، في مدينة الطبقة، وبعد إيقاد الشعلة، ألقيت كلمتان باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، وحزب سوريا المستقبل.

حيث هنأت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، هند العلي، خلال كلمة باسم الإدارة، الكرد ومكونات شمال وشرق سوريا، والقائد عبد الله أوجلان بشكل خاص بنوروز 2023.

وقالت هند: "نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون؛ لتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية وإكمال مسيرة نوروز الداعية للحرية والعيش بسلام".

فيما، قال عضو الهيئة التنفيذية في حزب سوريا المستقبل، صلاح إبراهيم: "نبارك لإخواننا الكرد وشعب شمال وشرق سوريا، عيد نوروز".

وأكد إبراهيم أن "عيد نوروز؛ انطلاقة تاريخية نحو تحرير الإنسان من الظلم والعبودية وتحقيق الحرية، وانبعاث جديد مجسد بروح التحرير والتلاحم بين المكونات والإصرار على الحرية وتحدي الظلم والطغيان ونبذ كافة أشكال العنف والإبادة".

نوروز السوريين

وأوضح إبراهيم أن "إحياء الشعب الكردي وشعوب المنطقة لهذه المناسبة وحفاظهم على موروثهم التاريخي، والتكاتف والتلاحم وتقديم الشهداء، والإصرار التام على الحرية والتحرر من الظلم، عبر مشروع الإدارة الذاتية؛ يمثل نوروز الشعب السوري".

واختتمت فعالية عيد نوروز، التي نُظمت في ساحة المدينة الرياضية في طرف مدينة الطبقة الجنوبي، بعقد حلقات الدبكة الشعبية على وقع الأغاني التراثية الكردية والعربية، حيث قدمت فرقة الطبقة، وفرقة الجرنية، العديد من الفقرات الغنائية والتراثية، إلى جانب الدبكات الشعبية من قبل فنانين من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، وهم كل من روكن رشيد، ياسمين العسكر وزيلان عبد الله، رامان منان، محمود الصياح، سردار زيدان.

(كروب/خ)

ANHA