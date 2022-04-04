اختتام احتفالية مكونات إقليم الجزيرة بالتأكيد على تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

واحتفل أهالي إقليم الجزيرة صباح اليوم، تحت شعار "حان وقت حرية القائد عبدالله أوجلان"، في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو. وشارك في الاحتفالية المئات من مكونات إقليم الجزيرة (الكرد، العرب، السريان، الأرمن)، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء المؤسسات المدينة والعسكرية في الإدارة الذاتية.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا، تولهلدان زردشت، كلمة أكد فيها على ضرورة رفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان في عام 2022.

وبعدها تم رسم اسم القائد آبو على ساحة الملعب من قبل عضوات اتحاد المرأة الشابة، وتقديم عدة فقرات غنائية شعبية وثورية من قبل الفرق، تولهلدان الموسيقية وزيلان، وسيترا زيرين، وبوطان، بالإضافة إلى الفنان باران دلبهار).

كما قدمت فرقة الشهيد ولات عرضاً راقصاً، تضمن فكر الأمة الديمقراطية للقائد أوجلان.

واختتمت الاحتفالية بعقد الحضور حلقات الدبكة، وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان، وتؤكد على مواصلة النضال بفكر وفلسفة القائد أوجلان.

(كروب/آ)

ANHA