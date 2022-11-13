اختتام أعمال مؤتمر حركة حرية المرأة الإيزيدية

انطلق مؤتمر حركة حرية المرأة الايزيدية (TAJÊ) صباح اليوم، بروح مقاومة شنكال، تحت شعار “سنحمي أنفسنا من الإبادة، ولنضمن حرية المرأة والمجتمع” بمشاركة 250 مندوبة.

بعد قراءة تقرير نشاطات الحركة خلال السنوات الثلاثة المنصرمة عرض مقطع فيديو حول أهمية تنظيم المرأة في المجتمع.

كما تضمنت أعمال المؤتمر قراءة النظام الداخلي لحركة حرية المرأة الإيزيدية والمصادقة عليه. بالإضافة إلى المصادقة على جملة قرارات تضمنت توسيع التنظيم على أساس رؤية المجتمع الديمقراطي والطبيعي وحرية المرأة. أيضاً، من بين القرارات، أكدت TAJÊ أن وحدات المرأة – شنكال YJŞ قوة دفاع لها.

كما تم خلال المؤتمر انتخاب مجلس حركة حرية المرأة الأيزيدية. فيما عاهد أعضاء المجلس المنتخب على أداء واجباتهم على أكمل وجه.

واختتمت أعمال المؤتمر بقراءة الكلمة الختامية من قبل عضوة حركة حرية المرأة الايزيدية لافا شنكالي، التي هنأت نجاح أعمال المؤتمر. كما عاهدت بالدفاع عن مكتسبات شنكال "بكل قوتنا ونطالب الدول بمقاضاة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي هو أكبر سبب لإبادة عام 2014.”