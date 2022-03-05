اختتام أعمال مؤتمر الصحة في شمال وشرق سوريا

بهدف تطوير النظام الصحي في شمال وشرق سوريا عقدت لجنة الصحة في شمال وشرق سوريا مؤتمرها الأول لبحث أهمية تطوير العمل ضمن القطاع الصحي ووضع نظام عمل يرتقي بالقطاع الصحي في المنطقة.

واستمرت أعمال المؤتمر بإلقاء كلمة باسم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ألقتها الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بيريفان خالد والتي هنأت في كلمتها انعقاد هذا المؤتمر الأول، وأكدت على سعي الإدارة الذاتية إلى دعم القطاع الصحي في جميع المجالات الطبية والعمل على تحسين الواقع الصحي, رغم ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا من انتهاكات وحصار مفروض على المنطقة.

ومن ثم قرئ تقرير هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا من قبل نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة الدكتور محمود العبدالله.

وتضمن التقرير تفاصيل عن عمل هيئة الصحة منذ بداية تأسيسها بعد خروج معظم المؤسسات والمشافي والمراكز الصحية عن الخدمة منذ بداية الأزمة السورية.

وذكر في التقرير عدد المشافي والمراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة التي تقدم العلاج المجاني للأهالي والتي وصل عددها حتى اليوم إلى 17 مشفى عاماً, بالإضافة إلى مراكز غسيل الكلى التي وصل عددها إلى 9مراكز. كما تطرق التقرير إلى وباء كورونا وتأثيره على القطاع الصحي, وافتتاح 13 مركزاً خاصاً بهذا الوباء, بالإضافة إلى تأمين اللقاح الخاص.

وذكر في التقرير أهم الصعوبات التي واجهت الإدارة الذاتية وهيئة الصحة في تقديم الخدمات الطبية وأهمها الاحتلال التركي الذي يواصل زعزعة أمن واستقرار المنطقة وزرع الفتن فيها, بالإضافة إلى حرب المعابر التي تمارسها الدول الإقليمية ودول المصالح في المنطقة, مما صعب دخول المعدات الطبية والأدوية.

ومن ثم قرأ الدكتور شورش موسى تقرير الصحة العسكرية والذي تطرق إلى الصعوبات التي تواجه المصابين خلال العمليات الجراحية، والتي يجب تلافيها مستقبلاً لتقليل الخسائر البشرية على الصعيد المدني والعسكري في مناطق شمال وشرق سوريا, ووضع خطط للعمل ودعم المراكز الصحية والمستشفيات بالأجهزة التقنية الحديثة لتطوير المجال الصحي, بالإضافة إلى افتتاح معاهد صحية إضافية في المنطقة.

وبعد الانتهاء من قراءة التقارير فتح باب النقاش وطرح المقترحات من قبل الحضور للوصول إلى واقع صحي يليق بمناطق شمال وشرق سوريا.

وفي نهاية النقاش وطرح المقترحات قال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى إن كل هذه المقترحات ستتم مناقشتها والعمل على تطويرها.

كما أشار إلى أن قانون مزاولة المهن الطبية تم طرحه على المجلس العام وسيتم إصداره في الأيام القليلة القادمة.

ومن ثم تم عرض مسودة النظام الصحي على المشاركين لتتم دراسته والعمل عليه, ثم يتم عرضه على لجنة موسعة من الأطباء والمسؤولين في هيئة الصحة والإدارة الذاتية والمصادقة عليه والعمل عليه ضمن المجال الصحي في شمال وشرق سوريا.

(أع/ك)

ANHA