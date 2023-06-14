اختتام أعمال كونفرانس اتحاد مثقفي عفرين بانتخاب الرئاسة المشتركة

وبدأت أعمال الكونفرانس الثالث لاتحاد مثقفي عفرين تحت شعار "المثقف الحر روح الأمة الديمقراطية" في صالة آخين الكائنة في ناحية فافين بالشهباء بمشاركة 200 مندوب ومندوبة.

وتضمنت أعمال الكونفرانس كلمة الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي عفرين، عصمت حسن، وكلمة الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو بالإضافة إلى كلمة هيئة الثقافة ألقاها محمد ويسي.

واستمرت أعمال الكونفرانس بقراءة ومناقشة تقرير أعمال الاتحاد، وقراءة النظام الداخلي للاتحاد ومناقشته والمصادقة على بنوده.

ومن ثم أجريت الانتخابات حيث انتخب كل من محمد بكو وروكن بيرو رئيسين مشتركين خلفاً لعصمت حسن وأفستا إبراهيم.

وفي ختام الكونفرانس أدى الرئيسان المشتركان القسم.

(ك)

ANHA