اختتام أعمال اليوم الأول من مؤتمر PYD التاسع

انتهت قبل قليل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الذي انطلق صباح اليوم في مدينة الحسكة، شمال وشرق سوريا، تحت شعار "بروج حرب الشعب الثورية سندحر الاحتلال التركي ونبني سوريا الديمقراطية".

شارك في المؤتمر ٧٠٠ مندوب/ة من أعضاء ومكاتب وممثليات الحزب في شمال وشرق سوريا وكردستان وأوروبا، وبحضور العشرات من ممثلي أكثر من ٣٢ حزباً وتجمعاً سياسياً كردياً، والعشرات من ممثلي الأحزاب السياسية العربية والسريانية ومؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تناول المؤتمر في يومه الأول، والذي من المقرر أن يستمر ليومين متواصلين "كلمة للرئاسة المشتركة للحزب، كلمات لمجلس عوائل الشهداء، كلمة لفدرسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، كلمة مؤتمر ستار، مجموعة من برقيات التهنئة، قراءة التقرير العام للحزب عن الدورة الفائتة ومناقشته".

ووفق اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فمن المقرر أن يستأنف المؤتمر أعماله، يوم غد، وسيتناول "مناقشة الوضع التنظيمي للحزب خلال الدورة الفائتة، المصادقة على النظام الداخلي، انتخاب رئاسة مشتركة ومجلس للحزب، انتخاب لجنة الانضباط".

(أم)

ANHA