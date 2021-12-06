اختتام أعمال اليوم الأول من الكونفرانس السابع لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي

وكانت فعاليات الكونفرانس السابع لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي بدأت صباح اليوم، في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو بمشاركة 200 مندوب من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا وأيضاً من مدن حلب ودمشق.

وتخلل الكونفرانس إلقاء كلمات الضيوف، وقراءة تقرير العمل والنظام الداخلي لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بعد نقاشات مطولة من قبل المشاركين حول التقرير وبنود النظام الداخلي، وكانت النقاشات مغلقة أمام وسائل الإعلام.

وبحسب الديوان المشرف على سير أعمال الكونفرانس فإن فعاليات اليوم الثاني والأخير الذي سيستمر غداً، ستتضمن انتخاب مجلس حركة الثقافة والفن ووضع برنامج العمل لحركة الثقافة والفن للعام الجديد.

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ANHA