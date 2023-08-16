اختتام أعمال اليوم الأول لمؤتمر اتحاد المحامين الثاني

انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "المحاماة رسالة ومن صميمها تثبيت قيم المجتمع الطبيعي"، وذلك بمشاركة أكثر من 72 مندوباً ومندوبة من شمال وشرق سوريا، في مدينة قامشلو.

وتخلل اليوم الأول العديد من الكلمات إضافة إلى قراءة تقييمات وتوجيهات القائد عبد الله أوجلان باللغتين الكردية والعربية، والتقارير السنوية، ومناقشة الوضع التنظيمي للاتحاد، ومناقشة النظام الداخلي.

وعن اليوم الأول للمؤتمر التقت وكالتنا بعضو اللجنة التحضيرية المحامي خالد عمر، الذي قال: "أعمال المؤتمر في اليوم الأول تسير على نحو جيد، وتضمنت أيضاً العديد من النقاشات حول تقرير عامين لأعمال الاتحاد، تمت قراءة النظام الداخلي للاتحاد وسيتم النقاش عليه أيضاً، سنكمل في ساعات الصباح من اليوم الثاني المناقشة حول النظام الداخلي".

وأضاف عمر: "النظام الداخلي سيتم تعديله والمناقشة عليه حسب ماهية المرحلة ومتطلباتها، وأيضاً سنركز على محاكمة داعش ووضع القائد عبد الله أوجلان في اليوم الثاني للمؤتمر، بالإضافة إلى مناقشة وطرح حلول حقوقية حول ما يرتكبه الاحتلال التركي في المناطق المحتلة".

وعن الكلمات التي ألقيت في اليوم الأول سلط خالد عمر الضوء على كلمة مجلس عوائل الشهداء، "التي كانت تحمل الكثير من الأمل تجاه الاتحاد وأعضائه، لإيصال صوتهم للعالم بأسره، وأن نستطيع بحسب القانون الذي وضع على يد دول الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة أن نحاكم داعش ومرتزقته أمام طاولة القضاء العالمي، وإعداد ملفات حول الاستهدافات الأخيرة في المنطقة بالمسيرات".

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله يوم غد بقراءة البيان الختامي.

(ك آك)

ANHA