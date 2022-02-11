اختتام أعمال اليوم الأول للجلسة الرابعة للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي

وانطلقت صباح اليوم في مدينة الحسكة أعمال الجلسة الرابعة للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، لاستكمال أعمال اللجنة، في مناقشة مسودة العقد، بحضور كافة أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 158عضو/ ـة وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، الحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وكانت قد شكلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ15 من شهر تموز من العام المنصرم 2021، لجنة مصغرة مؤلفة من 30 عضو/ـة ، للعمل على إعداد مسودة للعقد الاجتماعي ومناقشتها ضمن اللجنة الموسعة التي تضم مختلف شرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا.

وتناولت أعمال أولى أيام الجلسة الرابعة لمناقشة ما تبقى من بنود العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، مغلق عن وسائل الاعلام.

وعما تناولته نقاشات اليوم الأول، أفادت عضوة اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا رمزية محمد عن تركيز النقاش على ماهية المؤسسات الرقابية التي ستقوم بمتابعة الأمور المالية، كمؤسسات خارج اطار مؤسسات الإدارة الذاتية، وكيفية تشكيل هيكلية حقوقية ومحكمة خاصة لحماية بنود العقد الاجتماعي، ونظام العدالة الاجتماعية، والمؤسسات المتعلقة بها من لجان صلح، ومكاتب نيابية، والية عمل مؤسسات مفوضية الانتخابات وبعض من البنود العامة.

وحول ما ستتناوله اعمال اليوم الثاني ضمن الجلسة الـ4، اشارت أنه سيتم في اليوم الثاني أي غدا السبت، إضفاء إعادة صياغة بعض البنود التي ابدي عليها الاقتراحات، والتعديلات.

هذا ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، يوم غد أعمالها ضمن الجلسة الرابعة، بتمام الساعة الـ9 صباحاً في مدينة الحسكة.

(ه إ)

ANHA