اختتام أعمال اليوم الأول للاجتماع السنوي لمؤتمر ستار

وبدأت صباح اليوم، أعمال الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار بمشاركة 300 عضوة من كافة المدن ومناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى مشاركة ممثلات المؤتمر من دمشق وحلب، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـسنوية الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار.

وعقد الاجتماع السنوي في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو. وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقيت كلمات باسم الوفود المشاركة، تلاها قراءة توجيهات القائد عبدالله أوجلان حول المرأة.

واستمر الاجتماع بقراءة التقرير السنوي لنشاطات وأعمال مؤتمر ستار خلال العام المنصرم باللغتين الكردية العربية.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بمناقشة التقرير التنظيمي.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع يوم غد لاستكمال النقاشات ووضع برنامج عمل للعام الجاري.

(ك-ع/ك)