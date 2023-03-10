اختتام أعمال المؤتمر الرابع لاتحاد الصيادلة شمال وشرق سوريا بانتخاب الرئاسة المشتركة

تحت شعار "بذهنية سليمة يبنى مجتمع صحي سليم" عقد الاتحاد العام لصيادلة شمال وشرق سوريا مؤتمره الرابع اليوم ، وذلك في منتزه ماربيلاً بحي تل حجر في مدينة الحسكة.

وحضر المؤتمر الرابع الرئاسات المشتركة لاتحاد الصيادلة في مدن شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو وروكن أحمد.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، تلاها القاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، وقال في مستهلها "أكثر من 12 عاماً والأزمة والثورة السورية قائمة ولكن مع الاسف تشتت الهوية السورية خلال هذه الأزمة".

وأضاف حسو "لم نرى من يريد او يحاول اعادة الإنعاش للهوية السورية، ولذلك يتطلب البحث عن الحل لإعادة الهوية السورية في الداخل السوري".

وبين حسو، أنه في الخارج السوري لا يوجد حلول للأزمة السورية بل الحل يوجد في الداخل السوري، لأن جميع الدول تحاول حماية مصالحها فقط.

ونوه غريب حسو إلى أن دول الجوار امتلأت باللاجئين السوريين لأن النظام السوري يهرب من الحلول لمكونات سوريا بشكل عام.

واردف غريب حسو بالقول "نحن لنسا ضد العلاقات والانفتاح وتبادل الآراء ولكن الأهم أن يكون للشعب السوري حصة للحلول الجذرية للأزمة".

ومن جانبه قال مستشار هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا فراس جمعة "مناطق شمال وشرق سوريا تتأثر كثيراً بالنظام العالمي لأننا جزء من سوريا والعالم".

ونوه جمعة، أنهم كهيئة الصحة مع القطاعات الخاصة والعامة الصحية مرت عليهم سنوات صعبة مثل جائحة كورونا والكوليرا، ألا ان للجميع بذل جهوداً كبيرة لخروج المنطقة من تلك الأزمات.

واوضح فراس جمعة "هدفنا ان يكون لدنيا نظام صحي عام، وأن يطبق هذا النظام على العالم أجمع، وأن نجهز للعام القادم بشكل جيد".

واكد فراس جمعة في نهاية حديثه، أنه يتطلب منهم تطوير الرقابة الصحية، والقضاء على الفساد الطبي والصحي، ابتدأ من مزاولة المهنة الطبية في شمال وشرق سوريا.

وبعدها تم قراءة التقرير العام لاتحاد الصيادلة للعامين المنصرمين قبل الرئيس المشترك لاتحاد الصيادلة في مدينة الرقة جهاد حاج محمد.

وتلاها قراءة النظام الداخلي من قبل العضوة في اتحاد الصيادلة عبير حصاف، وتلاها فتح باب الحوار والنقاش حول تعديل بعض القرارات لتطوير الواقع الصحي في المنطقة.

واختتم المؤتمر الرابع لاتحاد الصيادلة في شمال وشرق سوريا بانتخاب كل من عبد السلام محمود وغالية عمر رئيسين مشتركين لاتحاد الصيادلة ، وجهاد عمر نائباً للرئاسة المشتركة.

(كروب/ك)

ANHA