اختتام أعمال الكونفرانس بانتخاب منسقية لمؤتمر ستار في مقاطعة عفرين

وانطلقت أعمال الكونفرانس الثالث لمؤتمر ستار في مقاطعة عفرين صباح اليوم بمشاركة 160 ممثلة من كافة النواحي، تحت شعار "بنضال هفرين و زهرة سننهي الاحتلال و نضمن انتصار ثورة المرأة" وذلك في صالة ميتان بناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء.

بعد قراءة تقرير العامين المنصرمين قيمت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا و الشرق الأوسط بشكل عام.

وتطرقت عائشة حسو في بداية حديثها إلى مساعي إفشال مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية وقالت:" عندما نرى انتصاراتنا بعد انتهاجنا الخط الثالث نرى بأن مشروع الإدارة الذاتية استطاع أن يثبت نفسه من كافة النواحي وأن يرتقي إلى المستوى المطلوب وأن يحمي مكتسبات شمال وشرق سوريا".

وعلى الصعيد السوري أشارت عائشة حسو إلى تعمق الأزمة السورية وزيادة الصراعات الداخلية جراء سياسة الدول المتدخلة في سوريا، وأضافت "الاجتماعات التي عقدت من استانا وجنيف لم تسفر عن أي نتائج. إلى الآن كانت نتائجها واضحة وهي دعم الاحتلال التركي لأراضي شمال وشرق سوريا".

وفي ختام حديثها دعت عائشة حسو جميع الأحزاب السياسية أن تبدي مواقفها الصارمة إزاء الاعتداءات التركية ومخططات الاحتلال التركي و بالدرجة الأولى ضد النساء السياسيات "لأنهن من يقدن ثورة المرأة"، كما دعت كافة النساء لتنظيم أنفسهن والتصدي لهجمات الاحتلال التركي".

واستمرت أعمال الكونفرانس بقراءة التقرير السنوي، وبعد تقييم أعمال العامين المنصرمين من قبل المشاركات في الكونفرانس، أقر الكونفرانس جملة من القرارات لتكون بمثابة خطة عمل للعامين المقبلين لمؤتمر ستار، منها: "تصعيد النضال والمقاومة و تكثيف الفعاليات المنددة بالعزلة على القائد عبدالله أوجلان و تحريره من سجن ايمرلي، و تدريب المجتمع على مبادئ حرب الشعب الثورية، وافتتاح أكاديميات تدريبية لكلا الجنسين، تأسيس موقع إلكتروني لمؤتمر ستار وتقوية الإعلام، وافتتاح مركز لمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، تنمية المشاريع الاقتصادية، تنمية دور المرأة العربية وتشكيل فرق ثقافية خاصة للمرأة العربية، تنظيم حملة تضم الرجال والنساء للتعريف بقوانين المرأة ، تنظيم مهرجان خاص للأطفال، وافتتاح مراكز للتدريب، وافتتاح حضانة للأطفال، و تقوية دور المرأة في المجتمع".

وبعد التصويت على القرارات تم إجراء الانتخابات وانتخاب كل من شيرين بحري، عائشة محمود، فريدة ايبو وفاطمة سليمان لعضوية منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين وانتخاب مجلس مؤتمر ستار في المقاطعة والذي يضم 21 عضوة.

واختتمت أعمال الكونفرانس بكلمة ختامية من قبل عضوة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي هدية يوسف، والتي هنأت جميع النساء على نجاح أعمال الكونفرانس وقالت :"نحن كنساء من خلال كونفرانسنا نجدد عهدنا بتحقيق النصر والإصرار على مواصلة النضال من أجل الحرية وترسيخ مشروع الأمة الديمقراطية ونقول لأعدائنا بأننا سنحقق الحرية و سنحرر أراضينا من رجس الإرهاب و نضمن حياة حرة بريادة المرأة".

(ل ش- م ح/ك)

ANHA