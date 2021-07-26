اختتام أعمال الكونفرانس الثاني لمجلس المرأة لعوائل الشهداء

وتحت شعار" نضال المرأة الحرة هي حماية قيم الشهداء وضمان ثورة روج آفا" بدأت صباح اليوم أعمال الكونفرانس الثاني لمجلس المرأة لعوائل الشهداء في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

وشارك في فعاليات الكونفرانس 400 مندوبة من مختلف مدن ونواحي وبلدات روج آفا بالإضافة إلى مشاركة ضيوف من تنظيمات ومؤسسات المرأة.

وتخلل أعمال الكونفرانس، إلقاء كلمات الضيوف من قبل حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار وتضمنت كلماتهم الحديث عن نضال وكفاح المرأة في ثورة روج آفا.

ومن ثم قراءة تقرير عامين لأعمال المرأة ضمن مجلس عوائل الشهداء وتقييمه والنقاش عليه والتركيز على مواضيع تنظيم كافة النساء ضمن مجلس عوائل الشهداء وتدريبهن وافتتاح مشاريع اقتصادية لهن وزيادة الاهتمام بأبناء الشهداء من كل النواحي و بشكل خاص التعليم، وتمت بعدها المصادقة على النظام الداخلي للمجلس.

تلاها تشكيل مجلس المرأة لعوائل الشهداء مؤلف من 8 عضوات.

واختتمت أعمال الكونفرانس بجملة من القرارات وهي:

فتح دورات تقوية وتعليمية وترفيهية وفكرية لأبناء الشهداء بعد انتهاء المدارس، وفتح دورات تعليم الحاسوب وفتح دورات للغات الكردية والعربية والانكليزية. إنشاء أكاديمية خاصة لزوجات وأمهات وأخوات الشهداء لتلقي مختلف الدورات الفكرية والفنية والمهنية والتعليمية. إعطاء دورات مهنية من قبل ذوي الخبرة لتقوية الأيدي العاملة وإقامة مشاريع اقتصادية صغيرة. إنشاء لجنة الاقتصاد العام وإنشاء اللجان الاقتصادية في كل المناطق ضمن المجلس. إنشاء معامل حلويات وتخصيص محلات لبيع منتجات المعامل. استثمار الأراضي الزراعية التي تقوم المرأة باستثمارها.

(كروبل)

ANHA