اختتام أعمال الكونفرانس الثاني لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بجملة قرارات

عقد اليوم الكونفرانس الثاني لمجلس المرأة في عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا بمشاركة 500 ممثلة عن مختلف نواحي وبلدات ومدن شمال وشرق سوريا في مركز ارام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو تحت شعار "بروح مقاومة 15 اب سنرفع وتيرة نضال المرأة لنضمن حرية القائد أبو".

وتضمنت أعمال الكونفرانس كلمة باسم التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا تلاها قراءة تقارير أعمال المجلس خلال العامين الماضيين، وعرض سينفزيون عن أهم الأعمال وقراءة النظام الداخلي لمجلس المرأة لعوائل الشهداء.

بعدها فتح باب النقاش والاستماع إلى آراء ومقترحات المشاركات حول كيفية تطوير مجالس المرأة وتقديم الدعم لأطفال الشهداء وعوائلهم وضرورة مواجهة كافة التحديات في هذه المرحلة وفي مقدمتها الهجمات التركية على مكونات المنطقة.

واختتمت اعمال الكونفرانس الثاني لمجس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا بانتخاب مجلس من الأقاليم، والخروج بجملة قرارات لتكون بمثابة برنامج عمل خلال العامين القادمين بالإضافة إلى اختيار شعار للمجلس.

(ك)