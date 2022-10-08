اختتام أعمال الكونفرانس الرابع لمجلس المرأة الحرة في الشهباء

تحت شعار "بروح جيان وزينب سنحمي مكتسبات ثورتنا وسنحقق النصر " انطلق، صباح اليوم، الكونفرانس الرابع لمجلس المرأة الحرة للشهباء وذلك بمشاركة المئات من نساء مقاطعة الشهباء.

وانطلقت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين شيراز حمو، هنأت فيها انعقاد الكونفرانس الرابع لمجلس المرأة الحرة على كافة نساء مقاطعة الشهباء "اللواتي كن ضحية الذهنية الذكورية على مدار عقود عديدة، واليوم تقود نفسها بنفسها عبر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وتابعت شيراز حمو " اليوم ما تزال الذهنية الذكورية المتسلطة تسعى إلى القضاء على المرأة، فما فعلته إيران بحق الشهيدة جينا أميني تحت مسمى الأخلاق، عكس الوجه الحقيقي لتلك السياسات، إلا أن جينا أميني اليوم أصبحت رمزاً للحرية والانتفاضة، وقيادية لتوجيه النساء نحو الحرية".

وأضافت شيراز حمو "وما نقدم على فعله اليوم أي تنظيم الكونفرانس هو بمثابة رد على تلك السياسات، والتأكيد بأن المرأة ماضية على نهج القائد عبد الله أوجلان لتحرر المجتمع من الذهنية الذكورية العبودية تحت شعار المرأة، حياة، حرية".

واختتمت شيراز حمو حديثها بتأكيدها على السير على نهج الشهيدات اللواتي ضحين بأنفسهن في سبيل تحرر المرأة من الذهنية الذكورية، وبناء مجتمع عادل.

ومن ثم قرأت الإدارية في مجلس المرأة الحرة للشهباء رحاب جبو توجيهات القائد عبد الله أوجلان حول المرأة والسياسات الممارسة ضدها من قبل الرأسمالية، والخطط والسياسات التي يجب على المرأة اتخاذها في سبيل صد تلك السياسات عبر تدريب نفسها وعائلتها، وأن تكون عضوة فعالة في مجتمعها، وتثقيف نفسها والنساء من حولها، وعليها أن تكون شجاعة في صهر تلك الذهنية.

وبعدها قرأت العضوة في مجلس المرأة الحرة لمياء أحمد توجيهات مؤتمر ستار حول المرأة. ومن ثم قرأت الناطقة الرسمية باسم مجلس المرأة الحرة للشهباء نجاح حسين تقرير أعمال المجلس على مدار العامين الماضيين، وفتح باب النقاش أمام المشاركات حول التقرير وطرح الآراء والاقتراحات.

واختتمت أعمال الكونفرانس بانتخاب مجلس جديد مؤلف من 10 عضوات.

(كروب/ك)