اختتام أعمال الكونفرانس الأول لمجلس العدالة الاجتماعية لإقليم الفرات

اختتمت أعمال الكونفرانس الأول لمجلس العدالة الاجتماعية الذي عقد منذ صباح اليوم في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني تحت شعار "بروح مقاومة كوباني نحمي الحق ونضمن العدالة الاجتماعية" بانتخاب أعضاء وإدارة المجلس ووضع جملة من الاقتراحات التي من شأنها سد الثغرات والتقدم بالمجلس وتحقيق العدالة.

ومن أبرز المقترحات "إقامة مصحات لمعالجة مدمني المخدرات ودور رعاية للمساجين لمعالجة أسباب ارتكابهم للجرائم، إقامة مركز للبحث والتحليل الجنائي للكشف عن الجرائم بشكل أسرع، إحداث محكمة مسلكية في الإدارة، تمثيل لجان الصلح بمجلس العدالة لشمال وشرق سوريا للإشراف العام، فصل لجان الصلح عن لجان العدالة المرتبطة بمجلس المقاطعة".

بالإضافة إلى جملة من المقترحات الأخرى منها "إنشاء لجان متخصصة لدراسة الحالات والأسباب وإيجاد حلول مناسبة للحد من انتشار حالات القتل والانتحار. فصل الدعاوى المدنية عن الجزائية وتخصيص غرفة لكل منها، إعادة النظر في المادة /48/ من ميثاق العدالة الاجتماعية والتي تمنع ممارسة القاضي المستقيل من العمل في المحاماة بشكل مباشر، سد الثغرات في قانون المرأة منها مسألة الإرث وإحداث سجل عقاري مؤقت لحل مشكلة البيوع العقارية بين الأفراد".

كما أجريت الانتخابات وانتخب كل من عثمان عزت إسماعيل، شكري إسماعيل الأحمد، محمد محمود عبد القادر، روشن بوزان حاجم، عماد مراد كراف، فراز بوزان خشمان، نبيل نايف جاويش، فاروق محمد هنكو، نصرة محمد خليل، إبراهيم بوزان مسلم، أحمد شيخ علي وسلطانة حمدي كأعضاء وإدارة مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات.

(م ع/ك)

ANHA