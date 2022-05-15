اختتام أعمال الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا ببيان ختامي وجملة توصيات

وانطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا في مدينة قامشلو بدعوة من مؤتمر ستار.

وشارك في الاجتماع التشاوري ممثلات عن الأحزاب السياسية، ومجلس سوريا الديمقراطية، ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوى الأمن الداخلي - المرأة، ووحدات حماية المرأة (YPJ)، ومجلس عوائل الشهداء، واتحاد الإعلام الحر، ومجلس تل أبيض/ كري سبي، ولجنة مهجري سري كانيه، ورابطة عفرين الاجتماعية، اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، وعدد من الضيوف من إقليم الفرات، ومقاطعة الشهباء، والرقة.

كما حضر الاجتماع الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV - DEM) روكن أحمد، وعضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) فوزة يوسف. بالإضافة إلى مشاركات عبر تطبيق زوم من أجزاء كردستان والمهجر.

واختتمت أعمال الاجتماع بإصدار البيان الختامي الذي قرئ من قبل العضوة في لجنة العلاقات الدبلوماسية وعضوة اللجنة التحضيرية للاجتماع التشاوري، بنجوين علي.

وتضمن البيان الختامي جملة من التوصيات منها:

يجب اتخاذ موقف قومي واضح ضد الاحتلال. النضال على المستوى الدولي ضد احتلال كردستان واجب قومي. النساء هن طليعيات هذه المهمة. كما أن دعم ومساندة مقاومة كريلا وحدات المرأة الحرة – ستار وقوات الدفاع الشعبي ضد الاحتلال واجب قومي.

التعاون مع القوات المعادية للشعب الكردي هو خطنا الأحمر وهو غير مقبول بأي حال من الأحوال. يجب اتخاذ موقف قوي وفعال ضد العمالة .

بصفتنا نساء كرديات، نحتاج إلى توحيد الصفوف خارج الأطر السياسية والحزبية وتوحيد قواتنا حتى نتمكن من التدخل الفعال في الوضع السياسي في كردستان. ولأجل تحقيق ذلك يجب تصعيد النضال سواء على مستوى أجزاء كردستان أو على المستوى الدولي.

يجب تكثيف الجهود لبناء وحدة المرأة الكردية في روج آفا. وهذا أيضاً واجبنا جميعاً. ولهذه الغاية سيتم تطوير مبادرة نسائية .

يجب نضال دبلوماسي قومي للمرأة الكردية من أجل دحر السياسات القذرة الهادفة إلى القضاء على المكاسب الكردية .

اجتماعنا التشاوري يدعو إلى عقد الكونفرانس القومي الثالث للمرأة الكردية في أسرع وقت ممكن. وتحقيقاً لهذه الغاية ، تدعو اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى الاجتماع على مستوى أجزاء كردستان الأربعة والبت في عقد الكونفرانس .

بذل الجهود والمساعي الجادة لتحرير النساء الإيزيديات المختطفات من قبل داعش هي المهمة الرئيسية للحركات النسائية الكردية. ومن مسؤوليتنا أيضاً أن نبذل جهوداً خاصة لتقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية للنساء في الأراضي المحتلة إلى العدالة .

اجتماعنا التشاوري يدين صمت القوى الإقليمية والدولية حيال الهجمات الاحتلالية للدولة التركية ويعتبرهم شركاء للدولة التركية. كما تعتبر القوى التي تتعاون مع الاحتلال التركي من خلال شركاتها، وخاصة قطر والكويت، كطرف في الجرائم ضد الإنسانية، ويدعو إلى كفاح تصعيد النضال القانوني ضد سياسات التغيير الديموغرافي .

(كروب/ك)

ANHA