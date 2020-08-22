اختطاف وتعذيب أحد أعضاء قوى الأمن الداخلي في ريف دير الزور

وأقدم مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من عناصر خلايا تنظيم داعش الإرهابي، على اختطاف عضو قوى الأمن الداخلي عبد الله أحمد الرمضان أثناء مغادرته مكان عمله في مركز الحوائج في قرية الصعوة في ريف دير الزور الغربي.

وتعرض الرمضان للضرب والتعذيب بآلة حادة والتهديد بالذبح في حال لم يترك عمله في قوى الأمن الداخلي، ومن ثم أقدموا على رميه في بستان قريب من منزله في قرية الصعوة.

وتستهدف خلايا مرتزقة داعش أعضاء في مؤسسات الإدارة الذاتية بتوجيه من الاحتلال التركي لضرب التجربة الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا.

(خ ع )

ANHA