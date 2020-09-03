اختطاف شخصين بينهم وجيه عشيرة في غضون 5 أيام بكري سبي

ويأتي اختطاف حمود جاسم العياف، أحد وجهاء عشيرة البو عساف، في ظل الفوضى والفلتان الأمني الذي تشهده المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

وأفاد المصدر أن عددًا من الملثمين داهموا منزل المختطف في ساعات متأخرة من الليل وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة، لافتًا إلى أنه يعاني من مرض السكر ومشاكل في القلب.

ونوه المصدر أن حمود العياف هو المختطف الثاني من نفس القرية خلال الفترة الأخيرة، إذ كان شاب أيضاً من أقاربه لا يتجاوز الـ 15 عامًا قد اختطف قبل أيام وهو ابن للمدعو يوسف جودية.

واضاف المصدر أنه قد توجه ما يقارب الـ 200 شخص من أقارب وذوي المختطفيْن إلى مقرات مرتزقة تركيا في مدينه كري سبي/ تل أبيض لمعرفة مصيرهما، إلا أنهم لم يلقوا أي إجابة.

هذا وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها في سوريا حالات اختفاء قسري، واختطاف، واعتقالات تعسفية، بقصد الفدية، وقد أصبحت هذه العمليات مصدر دخل للفصائل المرتزقة على حساب المدنيين.

(ج)

ANHA