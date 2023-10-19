اختطاف شاب وسرقة وإتاوات على محصول الزيتون في عفرين المحتلة

يمضي الاحتلال التركي ومرتزقته بارتكاب أفظع الجرائم بحق أهالي مقاطعة عفرين المحتلة، ولا يكاد يمر يوم دون ارتكابهم الجرائم التي ترتقي لجرائم إبادة عرقية.

بحسب مصادر، أقدم مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال التركي على اختطاف الشاب خليل عمر خليل (32 عاماً) من أهالي قرية قره كول التابعة لناحية بلبلة بمقاطعة عفرين المحتلة.

واختطف المرتزقة الشاب أثناء مروره على حاجز القوس في المدخل الشرقي لمقاطعة عفرين المحتلة، ليتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

إتاوات على أشجار مثمرة وغير مثمرة

وعلى جانب آخر، فرض مرتزقة "العمشات" إتاوات على أشجار الزيتون التي تعود ملكيتها لمهجري عفرين المحتلة في ناحية موباتا، حيث فرضوا مبلغ ثلاثة دولارات ونصف على كل شجرة زيتون سواء أكانت مثمرة أم لا، ومنعوا جني المحصول حتى دفع هذه المبالغ.

كما فرض المرتزقة إتاوات على أصحاب المعاصر في الناحية، بدءاً من مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي.

سرقة المحاصيل

كما أقدم مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعين للاحتلال التركي على سرقة محصول 60 شجرة زيتون عائدة ملكيتها للمواطن محمد العبد الله من أهالي قرية مسكة تحتاني في ناحية جندريسه.

ويقع حقل الزيتون على طريق قريتي مسكة وبرجكه في الناحية، والمرتزقة الذين سرقوا المحصول هم أنفسهم الذين فرضوا إتاوات بحجة حماية محاصيل الأهالي.

بيع حطب أشجار القرية

وفي قرية مسكة فوقاني في الناحية ذاتها افتتح مرتزقة "أحرار الشرقية" وذووهم من المستوطنين مركزاً لبيع الحطب وعرضوا فيه حطب الأشجار التي قطعوها من محيط القرية، بأسعار وصلت إلى أكثر من 100 دولار أميركي للطن.

(آ ر/ س ر)

ANHA