اختطاف شاب وقطع 18 شجرة زيتون في عفرين المحتلة

حسب ما أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، فإن مرتزقة "الأمن السياسي" التابع للاحتلال التركي اختطفوا المواطن علي نبو عثمان البالغ من العمر 25 عاماً، من قرية دير صوان التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأضاف المصدر أن المرتزقة طالبوا ذويه بـ 10 آلاف دولار أميركي لقاء إطلاق سراحه، مع العلم أن مصيره مجهول لحد الآن.

من جانب آخر، قطع مرتزقة "جيش الشرقية" التابع للاحتلال التركي 18 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها للمواطن المهجر قسراً، محي الدين خليل من أهالي قرية تل حمو التابعة لناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة.

(آ ر/ س ر)

ANHA