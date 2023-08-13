اختطاف شاب في عفرين التي تحتلها تركيا

نقل مراسلنا في مقاطعة الشهباء، عن مصادر محلية في مقاطعة عفرين التي تحتلها تركيا ومرتزقتها منذ آذار 2018، أن مرتزقة دولة الاحتلال التركي الموجودين على حاجز قرية ترندة اختطفوا المواطن حسن خضر حمو البالغ من العمر (26 عاماً) من أهالي قرية كيمار التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين.

وحسب المصدر، فقد تم اختطاف حسن خضر أثناء توجّهه من مكان إقامته الحالي في بلدة باسوطة إلى مركز مدينة عفرين، ليتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وكان مراسلنا قد أفاد يوم أمس، باختطاف الاستخبارات التركية 7 مواطنين من ناحية جندريسة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

كما وثّقت وكالتنا، اختطاف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر تموز 35 مواطناً، بينهم أربع نساء، وقطعهم أكثر من ألفي شجرة، في عفرين المحتلة.

وتتواصل جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق السورية التي تحتلها "إدلب، وعفرين، وإعزاز، والباب، وجرابلس، وسري كانيه، وكري سبي/تل أبيض" بين " تغيير ديمغرافي، وخطف، وقتل، وسلب، ونهب، والاستيطان"، آخرها استغلال ملف اللاجئين السوريين في تغيير ديمغرافية تلك المناطق.

(آ ر/ أ م)