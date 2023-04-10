اختطاف مواطنين وقطع 29 شجرة زيتون في عفرين المحتلة

أفادت مصادر عدة لوكالتنا، باختطاف مرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" المواطن (بدرخان بدر الدين محمد) من أهالي قرية ميدان أكبس التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة، على الحاجز في مدخل الناحية، بحجة مشاركته في احتجاجات جندريسة.

وبحسب المصادر، فإن المرتزقة اقتادوا المختطف إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيره.

وفي ناحية موباتا، اختطفت مرتزقة ما تسمى "الحمزات" المواطن إبراهيم جمال مصطفى من أهالي قرية جوقة، بعد مطالبته بمنزله وممتلكاته في القرية الذي صودر من قبل المرتزقة.

وفي سياق متصل، قطع مرتزقة "الحمزات" التابعة لجيش الاحتلال التركي، 29 شجرة زيتون معمرة لمواطنين من قرية كفرزيت في ناحية جندريسة.

وتعود ملكية الأشجار للمواطنين (فريد عبدو جامو 20 شجرة ـ عمر عبدو شمو 5 شجرات ـ عادل رشيد حمو 4 شجرات).

يستمر مسلسل جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة عفرين المحتلة منذ أكثر من 5 أعوام، من قتل وخطف وقطع الأشجار بهدف تدمير طبيعة المنطقة وتغيير ديمغرافيتها.

(ج س/ س ر)

ANHA