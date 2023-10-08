اختطاف مواطنة ومواطن في عفرين المحتلة

أفادت مصادر محلية، بإقدام الاستخبارات التركية برفقة مرتزقة "الشرطة المدنية" على اختطاف المواطن أمين رمزي كيلو، من أهالي قرية سوركه في راجو، والبالغ من العمر 33 عاماً من منزل عمه (والد زوجته) في قرية ارندة التابعة لناحية شيه في المقاطعة المحتلة.

كما اختطف مرتزقة الاحتلال التركي المواطنة أمينة بشير سليمان، البالغة من العمر 27 عاماً، في ناحية جندريسه بالمقاطعة.

من جانب آخر، فرض مرتزق على المواطن فوزي عبو من أهالي قرية دراقليا التابعة لناحية شرا، مبلغ ثلاثة آلاف دولار مقابل السماح له في السكن بمنزله.

(آ ر/ س ر)

ANHA